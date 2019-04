DASSAULT SYSTEMES : s'intéresserait à la société américaine, Medidata

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Dassault Systèmes est à la recherche d'acquisitions aux États-Unis et parmi ses cibles figure notamment Medidata Solutions, un éditeur de logiciels spécialisé dans le suivi et l’optimisation des essais cliniques, affirme Bloomberg citant des sources proches du dossier. Soutenue par cette information, l’action Medidata Solutions a gagné 14,14% à Wall Street lundi et affiche désormais une valorisation de 5,6 milliards de dollars. A la Bourse de Paris, Dassault Systèmes (-0,18% à 135,25 euros) sous-performe légèrement le CAC 40.Interrogé par AOF, l'éditeur français de logiciels de conception et de fabrication assistée par ordinateur n'a pas souhaité commenter l'information de Bloomberg. Il publiera demain ses résultats du premier trimestre et il profite régulièrement de ces publications pour également dévoiler une opération de croissance externe.L'agence américaine précise que ces délibérations n'en sont qu'à un stade préliminaire et que Dassault Systèmes pourrait décider de ne pas faire une offre ou d'opter pour une autre société.En tout état de cause, la société technologique française souhaiterait renforcer sa division sciences de la vie.Réagissant à cette information, Invest Securities souligne qu'il s'agirait de la plus importante acquisition de Dassault Systèmes, honneur qui revient jusqu'à présent à Accelerys, racheté pour 542 millions d'euros en 2014. Cette transaction lui a permis de constituer BioVia, qui regroupe ses solutions liées aux sciences de la vie. L'analyste ajoute qu'une telle opération traduirait les ambitions de Bernard Charlès de faire de ce domaine le deuxième pilier du groupe.Medidata Solutions a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires en croissance de 17% à 635,7 millions de dollars pour un bénéfice net en progression de 9% à 51,9 millions.