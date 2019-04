Dassault Systèmes : 3DExperience déployé chez Claas

02/04/2019 | 07:34

Dassault Systèmes annonce que Claas, constructeur d'engins agricoles basé en Allemagne, a achevé le déploiement de sa plateforme 3DExperience, où il a fait migrer l'ensemble de ses solutions et données dans le cadre de sa stratégie de transformation numérique.



Ce groupe utilisera ainsi les solutions 'Single Source for Speed', 'Concurrent Equipment Engineering', 'Ready to Make' et 'Keep Them Running' basées sur la plateforme-phare de l'éditeur français de logiciels.



'Le marché mondial des équipements agricoles évolue rapidement, intégrant l'Internet des objets à un rythme incroyable et créant des machines toujours plus intelligentes', déclare Philippe Bartissol, vice-président, industrie des équipements industriels, Dassault Systèmes.



