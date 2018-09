Dassault Systemes : La valeur du jour à Paris - DASSAULT SYSTEMES bientôt de retour au CAC 40

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Dassault Systèmes va accéder au Saint des saints de la Bourse de Paris : le CAC 40. l’action Dassault Systèmes gagne 0,50% à 129,70 euros alors que le groupe technologique faisait déjà figure de favori à une entrée au sein du principal indice français depuis plusieurs semaines. L'éditeur français de logiciels de conception et de fabrication assistée par ordinateur y remplacera le groupe chimique Solvay à partir du 24 septembre. Il avait déjà été présent au CAC 40 entre le 21 décembre 2000 et le 6 août 2002, date à laquelle il a été remplacé par Crédit Agricole.Au cours de cette période, l'action avait perdu plus de la moitié de sa valeur, victime de l'éclatement de la bulle technologique.Depuis, le titre Dassault Systèmes a fait mieux que se rattraper, atteignant début septembre un plus haut historique à 142 euros. Au cours actuel, il a progressé de près de 50% cette année et de plus de 110% en trois ans. Sur la même période, le CAC 40 a gagné respectivement 0,7% et 18%.La capitalisation flottante (capital négociable en Bourse) est avec la liquidité, l'un des deux principaux critères utilisés par le Conseil scientifique des indices afin de déterminer les entrants et les sortants des indices.Concrètement, l'entrée d'une valeur dans un indice entraîne un flux acheteur, les gérants de fonds indiciels devant se positionner sur le titre – s'il ne l'ont pas encore en portefeuille - pour répliquer au plus juste l'indice.Dassault Systèmes occupe cependant une place particulière puisqu'il est le plus important éditeur de logiciels français et l'une des sociétés technologiques européennes les plus importantes.Cette année, le titre Dassault Systèmes a profité de ses bons résultats et de l'accueil favorable réservé à sa journée investisseurs de juin. Dassault Systèmes a annoncé à cette occasion prévoir un doublement son bénéfice net par action, hors éléments exceptionnels, à environ 6 euros à l'horizon 2023.Mercredi dernier, JPMorgan a confirmé sa recommandation Surpondérer et relevé son objectif de cours de 135 euros à 145 euros sur la valeur. Le bureau d'études anticipe une accélération de la croissance du groupe - qui étend activement son marché adressable (supérieur à 28 milliards de dollars) - grâce au cycle du produit 3DExperience, aux jumeaux numériques, à la diversification au niveau des industries, au cloud, aux places de marché et aux acquisitions.