Dassault Systèmes : Le Groupe PSA choisit Dassault Systèmes comme fournisseur de référence pour sa transformation numérique

Le Groupe PSA choisit Dassault Systèmes comme fournisseur de référence pour sa transformation numérique

Dassault Systèmes devient le premier et unique éditeur de logiciels reconnu par le Groupe PSA comme partenaire numérique privilégié



Dassault Systèmes et le Groupe PSA s’engagent dans une stratégie à long terme portant sur la poursuite du déploiement de la plateforme 3DEXPERIENCE



Ce nouveau partenariat permettra au groupe automobile d’améliorer son efficacité et d’innover sur un marché en pleine mutation

VÉLIZY-VILLACOUBLAY, le 1er juillet 2019 — Dassault Systèmes (Euronext Paris : #13065, DSY.PA), annonce avoir été désigné comme fournisseur clé par le Groupe PSA . Dassault Systèmes devient ainsi le premier et le seul éditeur de logiciels — parmi les quelque 8 000 entreprises qui forment son réseau mondial de fournisseurs — à être officiellement reconnu par le constructeur automobile comme un partenaire numérique privilégié pour son programme de transformation numérique.

En formant ce partenariat privilégié dans le domaine de la transformation numérique, Dassault Systèmes et le Groupe PSA s’engagent dans une stratégie à long terme visant à déployer la plateforme 3DEXPERIENCE en tant qu’outil d’innovation-clé dans l’ensemble des activités du groupe automobile. À l’image de nombreux constructeurs automobiles, le Groupe PSA doit relever des défis technologiques et de développement durable extrêmement complexes dans un contexte marqué par l’évolution de l’industrie vers une mobilité plus propre, davantage électrifiée, autonome et régulée. Cette évolution requiert de nouvelles façons d’inventer, de développer, de tester, ou de fabriquer, pour offrir aux clients des expériences novatrices. Par son approche holistique, la plateforme 3DEXPERIENCE permettra à chaque entreprise du Groupe d’accompagner ce processus de création de valeur.

« Nos fournisseurs jouent un rôle majeur dans les plans stratégiques que nous élaborons en vue de l’entrée en vigueur de réglementations plus strictes concernant les émissions de carbone, le remplacement des moteurs à explosion par des véhicules électriques, ainsi que les voitures avec ou sans conducteur », déclare Jean-Luc Perrard, directeur des systèmes d’information du Groupe PSA. « Dassault Systèmes partage notre vision de l’efficience et de l’innovation. En choisissant Dassault Systèmes comme partenaire privilégié de notre transformation numérique, nous disposons de tous les atouts pour préparer cette mutation à tous les niveaux de développement de nos véhicules. »

Depuis le lancement de son programme de transformation numérique, le Groupe PSA s’est déjà appuyé sur la plateforme 3DEXPERIENCE pour améliorer l’efficacité des processus métier courants et améliorer la collaboration entre ses centres de R&D, techniques et d’essais du monde entier, ce qui a valu à Dassault Systèmes de recevoir en 2016 le trophée du « Meilleur Fournisseur ». Témoignage de la facilité d’utilisation de la plateforme, 2 000 employés de la marque OPEL ont pu utiliser l’ensemble de ses fonctionnalités dans l’année qui a suivi son déploiement. À présent, le Groupe PSA et Dassault Systèmes vont collaborer à de nouveaux déploiements en vue d’élargir le rayon d’action de cette transformation, avec notamment un projet d’amélioration de l’agilité et de la flexibilité des processus de production.

« Le Groupe PSA est client de Dassault Systèmes depuis plusieurs décennies, et nous sommes devenus de véritables partenaires pour que le Groupe s’impose comme un leader encore plus fort et encore plus innovant sur le marché de la mobilité », déclare Olivier Sappin, vice-president, industrie Transports et Mobilité de Dassault Systèmes. « En tant que partenaire numérique privilégié, nous allons renforcer nos relations au cours des années à venir pour aider le Groupe PSA à atteindre ses objectifs ambitieux, tels que l’électrification de tous ses véhicules à l’horizon 2025. L’ère de la mobilité moderne exige une révolution dans notre façon de penser. La plateforme 3DEXPERIENCE va littéralement changer la donne pour tous les utilisateurs du Groupe.»

