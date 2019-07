Dassault Systèmes : Mise à jour du Contrat de liquidité

Mise à jour du contrat de liquidité

Vélizy-Villacoublay, le 17 juillet 2019 — Dassault Systèmes (Euronext Paris : #13065, DSY.PA), « The 3DEXPERIENCE Company », annonce qu’un nouveau contrat de liquidité a été signé avec ODDO BHF SCA et qu’il est entré en vigueur le 18 juin 2019.

Ce nouveau contrat fait suite aux évolutions de la règlementation relative aux contrats de liquidité, et en particulier de la décision de l'Autorité des marchés financiers n° 2018-01 du 2 juillet 2018 (la "Décision AMF"). Il remplace le contrat de liquidité précédent conclu avec ODDO BHF SCA et entré en vigueur le 7 janvier 2015.

Ce contrat porte sur les actions Dassault Systèmes (code ISIN : FR0000130650) cotées sur le marché règlementé d'Euronext Paris, plateforme de négociation sur laquelle les transactions au titre du contrat seront effectuées.

Au 18 juin 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

62 557 actions Dassault Systèmes, et

17 496 140,38 euros, en espèces.

Le contrat sera suspendu dans les situations ou conditions suivantes :

lorsque les conditions visées à l'article 5 de la Décision AMF sont réunies ;

lorsque le cours des actions de Dassault Systèmes sera supérieur au prix d'achat maximum fixé par le programme de rachat d'actions en vigueur ;

en cas d'interruption de la cotation des actions de Dassault Systèmes par décision d'Euronext Paris ; et

à la demande de Dassault Systèmes.

Le contrat pourra en outre être résilié dans les conditions suivantes :

à tout moment par Dassault Systèmes, sans préavis ; et

par ODDO BHF SCA avec un préavis de 30 jours.

À propos de Dassault Systèmes

Dassault Systèmes, « The 3DEXPERIENCE Company », offre aux entreprises et aux particuliers les univers virtuels nécessaires à la conception d’innovations durables. Ses solutions leaders sur le marché transforment pour ses clients, la conception, la fabrication et la maintenance de leurs produits. Les solutions collaboratives de Dassault Systèmes permettent de promouvoir l’innovation sociale et offrent de nouvelles possibilités d’améliorer le monde réel grâce aux univers virtuels. Avec des ventes dans plus de 140 pays, le Groupe apporte de la valeur à plus de 250 000 entreprises de toutes tailles dans toutes les industries. Pour plus d’informations : www.3ds.com/fr.

3DEXPERIENCE, le logo Compass et le logo 3DS, CATIA, SOLIDWORKS, SIMULIA, DELMIA, ENOVIA, GEOVIA, EXALEAD, BIOVIA, NETVIBES, 3D VIA, 3DEXCITE sont des marques déposées de Dassault Systèmes ou de ses filiales aux USA et/ou dans d’autres pays.

