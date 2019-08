Dassault Systèmes : S&P Global Ratings attribue à Dassault Systèmes la notation A- / Stable

S&P Global Ratings attribue

à Dassault Systèmes la notation A- / Stable

PARIS, France – 27 août 2019 – Dassault Systèmes, « The 3DEXPERIENCE Company », leader mondial des logiciels de conception 3D, des maquettes numériques 3D et des solutions de gestion du cycle de vie des produits (PLM), annonce aujourd'hui avoir obtenu sa première notation de crédit à long terme.

S&P Global Ratings a attribué à Dassault Systèmes la note « A- » avec une perspective stable, compte tenu du « robuste » profil de risque de ses activités.

Ce profil de risque des activités du Groupe, qualifié de « robuste », reflète la prise en compte par S&P Global Ratings, en particulier des barrières à l'entrée très élevées, une forte différenciation grâce à sa plateforme unifiée 3DEXPERIENCE, l’effort permanent d’innovation de l’entreprise et sa capacité à résister aux différents cycles économiques.

Pascal Daloz, Directeur général adjoint, Directeur financier et de la stratégie de Dassault Systèmes déclare : « Dans la perspective de l'acquisition de Medidata Solutions, cette notation constitue une étape importante dans l'historique de crédit de Dassault Systèmes ».

Thibaud Lagache, analyste principal, S&P Global, ajoute : « La qualité du crédit de Dassault Systèmes réside dans la solidité de son bilan, sa flexibilité financière, une gestion prudente et un management expérimenté et stable. Enfin, la stabilité de son actionnariat constitue la base d’une gouvernance rigoureuse. »

Calendrier Financier

Résultats du troisième trimestre 2019: 24 Octobre 2019

Résultats du quatrième trimestre 2019: 6 Février 2020

Avertissement

Le présent communiqué ne constitue pas une offre, une invitation ou une incitation à vendre ou à acheter, ni une sollicitation d’achat ou de souscription, des titres de Dassault Systèmes et il n'y aura pas d'offre ou de vente de titres aux États-Unis ou dans toute juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale en application de la réglementation d’une telle juridiction.

A propos de Dassault Systèmes

Dassault Systèmes, « The 3DEXPERIENCE Company », offre aux entreprises et aux particuliers les univers virtuels nécessaires à la conception d’innovations durables. Ses solutions leaders sur le marché transforment pour ses clients, la conception, la fabrication et la maintenance de leurs produits. Les solutions collaboratives de Dassault Systèmes permettent de promouvoir l’innovation sociale et offrent de nouvelles possibilités d’améliorer le monde réel grâce aux univers virtuels. Avec des ventes dans plus de 140 pays, le Groupe apporte de la valeur à plus de 250 000 entreprises de toutes tailles dans toutes les industries. Pour plus d’informations : www.3ds.com .

3DEXPERIENCE, le logo Compass et le logo 3DS, CATIA, SOLIDWORKS, SIMULIA, DELMIA, ENOVIA, GEOVIA, EXALEAD, BIOVIA, NETVIBES, 3D VIA, 3DEXCITE sont des marques déposées de Dassault Systèmes ou de ses filiales aux USA et/ou dans d’autres pays.

