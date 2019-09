Dassault Systemes : Systèmes annonce la prolongation du processus d'examen du CFIUS pour l'acquisition de Medidata

Dassault Systèmes annonce la prolongation du processus d'examen du CFIUS

pour l'acquisition de Medidata

VÉLIZY-VILLACOUBLAY, France et NEW YORK – 24 septembre 2019 – Dassault Systèmes SE (« Dassault Systèmes ») (Euronext Paris : #13065, DSY. PA) et Medidata Solutions, Inc. (« Medidata ») (NASDAQ : MDSO) ont annoncé que le Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS) ouvrira un examen supplémentaire de 45 jours calendaires pour l'acquisition proposée de Medidata par Dassault Systèmes.

Les parties continuent de viser le quatrième trimestre 2019 pour la clôture de la fusion.

Avertissement concernant les déclarations relatives à l’information prospective du Groupe

Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995, y compris, sans limitation, des déclarations relatives à la réalisation de la fusion. Ces déclarations prospectives ne constituent pas des prévisions de bénéfice au sens de la réglementation européenne applicable, y compris le règlement EU n° 2019/980 du 14 mars 2019. Dans ce contexte, les énoncés prospectifs portent souvent sur le rendement commercial et financier et la situation financière futurs prévus et contiennent souvent des termes tels que « prévoir », « anticiper », « avoir l'intention », « planifier », « croire », « chercher », « voir », « vouloir », « viser », des expressions semblables et des variantes ou des termes négatifs de ces termes. De par leur nature, les énoncés prospectifs traitent de questions qui sont, à divers degrés, incertaines, comme les énoncés sur la réalisation de la fusion proposée et les avantages prévus de celle-ci. Ces énoncés prospectifs et d'autres énoncés prospectifs ne garantissent pas les résultats futurs et sont assujettis à des risques, incertitudes et hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés dans les énoncés prospectifs, y compris le défaut de réaliser la fusion proposée ou de déposer ou de prendre toute autre mesure requise pour réaliser une telle fusion dans un délai raisonnable ou de prendre toute autre mesure requise pour le faire dans un délai raisonnable. L'inclusion de tels énoncés ne doit pas être considérée comme une déclaration selon laquelle les plans, estimations ou attentes seront réalisés. Vous ne devez pas vous fier indûment à ces déclarations. Les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ces plans, estimations ou attentes comprennent, entre autres, que : (2) une entité gouvernementale ou un organisme de réglementation peut interdire, retarder ou refuser d'approuver la réalisation de la fusion et peut exiger des conditions, des restrictions ou des restrictions relativement à ces approbations qui peuvent avoir une incidence défavorable sur les avantages prévus de la fusion proposée ou amener les parties à abandonner la fusion proposée ; (3) la fusion peut entraîner des coûts, passifs ou retards imprévus ; (4) l'activité de Medidata peut souffrir de l'incertitude entourant la fusion ou des changements potentiellement défavorables aux relations d'affaires résultant de la fusion proposée ; (5) des procédures judiciaires peuvent être intentées relativement à la fusion et l'issue de toute procédure judiciaire relative à la fusion peut être défavorable à Medidata ; (6) Dassault Systèmes ou Medidata peuvent être affectés négativement par d'autres facteurs industriels, économiques, commerciaux et/ou concurrentiels ; (7) il peut y avoir des événements imprévus, des changements ou d'autres circonstances qui pourraient donner lieu à la résiliation du contrat de fusion ou affecter la capacité à reconnaître les avantages de la fusion ; (8) les risques que la fusion proposée puisse perturber les plans et opérations actuels et présenter des difficultés potentielles de rétention du personnel en raison de la fusion ; (9) les risques liés au détournement de l'attention de la direction des activités commerciales courantes de Medidata ; (10) il peut y avoir d'autres risques à la réalisation de la fusion, notamment le risque que la fusion ne soit pas réalisée dans le délai prévu ou à tout prix pouvant affecter l'activité de Medidata et de Dassault Systèmes, le prix des actions ordinaires de Medidata et Dassault Systèmes ; (11) les risques décrits de temps à autre dans les rapports de Medidata déposés auprès de la SEC sous la rubrique « Facteurs de risques », y compris le rapport annuel sur formulaire 10-K pour l'exercice fiscal clôturé le 31 décembre 2018, les rapports trimestriels sur le formulaire 10-Q et les rapports courants sur le formulaire 8-K et dans d'autres documents déposés par la Société auprès de la SEC et (12) les risques décrits de temps à autre dans la section « Facteurs de risque » du Document de référence 2018 déposé auprès de l'AMF le 26 mars 2019 et également disponible sur le site Internet de la Société www.3ds.com.

A propos de Dassault Systèmes

Dassault Systèmes, « The 3DEXPERIENCE Company », offre aux entreprises et aux particuliers les univers virtuels nécessaires à la conception d’innovations durables. Ses solutions leaders sur le marché transforment pour ses clients, la conception, la fabrication et la maintenance de leurs produits. Les solutions collaboratives de Dassault Systèmes permettent de promouvoir l’innovation sociale et offrent de nouvelles possibilités d’améliorer le monde réel grâce aux univers virtuels. Avec des ventes dans plus de 140 pays, le Groupe apporte de la valeur à plus de 250 000 entreprises de toutes tailles dans toutes les industries. Pour plus d’informations : www.3ds.com .

3DEXPERIENCE, le logo Compass et le logo 3DS, CATIA, SOLIDWORKS, SIMULIA, DELMIA, ENOVIA, GEOVIA, EXALEAD, BIOVIA, NETVIBES, 3D VIA, 3DEXCITE sont des marques déposées de Dassault Systèmes ou de ses filiales aux USA et/ou dans d’autres pays.

A propos de Medidata

Medidata est le leader de la transformation numérique des sciences de la vie, avec la plateforme la plus utilisée au monde pour le développement clinique, les données commerciales et les données du monde réel. Propulsé par l'intelligence artificielle et fourni par des experts de l'industrie de haut niveau, Medidata aide les sociétés pharmaceutiques, biotechnologiques, les fabricants d'appareils médicaux et les chercheurs universitaires à accélérer la valeur, limiter les risques et optimiser les résultats. Medidata et ses sociétés, Acorn AI et SHYFT, sont utilisés par plus de 1 300 clients et partenaires dans le monde entier et permettent chaque jour à plus de 150 000 utilisateurs certifiés de créer l'espoir pour des millions de patients. Découvrez l'avenir des sciences de la vie : www.Medidata.com

