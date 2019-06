Dassault Systemes : Systèmes et Medidata Solutions vont unir leurs forces pour stimuler l'innovation dans le domaine de la santé personnalisée grâce à une plateforme d'innovation collaborative

Dassault Systèmes et Medidata Solutions vont unir leurs forces pour stimuler l’innovation dans le domaine de la santé personnalisée grâce à une plateforme d'innovation collaborative

Les solutions cliniques Cloud de Medidata, leaders du marché, sont utilisées par 1 300 clients dans le monde pour développer leurs innovations thérapeutiques et leurs performances opérationnelles clinique

La modélisation scientifique, la simulation et les actifs numériques liés aux connaissances et au savoir-faire en matière d'essais cliniques à l'échelle mondiale se combinent pour accélérer le développement de la santé personnalisée, dont bénéficient les patients

L'industrie de la Santé bénéficiera également des effets de plateforme qui englobe la recherche et la découverte de médicaments, leur développement, les essais cliniques, la fabrication et la commercialisation.

VELIZY-VILLACOUBLAY et New-York, USA, le 12 juin 2019 - Dassault Systèmes (Euronext Paris : #13065, DSY.PA) et Medidata Solutions Inc. (NASDAQ MDSO), leader de la transformation numérique pour le développement clinique, et l’intelligence des données commerciales et réelles, et de l'industrie des sciences de la vie, annonce la signature d'un accord définitif aux termes duquel Dassault Systèmes acquiert Medidata entièrement en numéraire au prix de 92,25 dollars par action ordinaire de Medidata, soit une valeur d’entreprise totale de 5,8 milliards de dollars. Cette transaction a été approuvée à l'unanimité par les Conseils d'Administration des deux sociétés. Medidata a clos son exercice financier le 31 décembre 2018 et son chiffre d’affaire s’est élevé à 636 millions de dollars.

Avec l'acquisition de la société américaine Medidata et de ses solutions cliniques et commerciales, Dassault Systèmes renforcera son positionnement en tant que société scientifique en fournissant à l'industrie des Sciences de la Vie 'une plateforme de business experience’ intégrée, permettant de déployer une approche holistique de la recherche, de la découverte, du développement, des essais cliniques, de la fabrication et de la commercialisation de nouvelles thérapies et technologies de santé.

Bernard Charlès, Vice-président du Conseil d’administration, Directeur général de Dassault Systèmes déclare :

« Aujourd'hui marque une étape importante pour l'industrie des Sciences de la Vie et démontre la valeur des environnements virtuels pour appréhender la complexité du développement de la médecine personnalisée et des expériences centrées autour du patient. L'innovation scientifique pluridisciplinaire et la performance industrielle exigent une approche de plateforme permettant de connecter les hommes, les idées et les données. La position de leader de Medidata dans les essais cliniques complète nos solutions pour les Sciences de la Vie sur la plateforme collaborative 3DEXPERIENCE. La récente expansion de Medidata dans l’analyse des données réelles couplée à la puissance de la modélisation et de la simulation démontre la capacité des environnements virtuels à servir de catalyseur pour la prochaine génération de thérapies incluant le patient. Nous sommes maintenant bien positionnés pour être le moteur de la transformation de l'industrie des Sciences de la Vie, illustrant l'objectif de notre entreprise d'harmoniser les produits, la nature et la vie. »

L'expertise clinique de Medidata et ses solutions Cloud permettent le développement et la commercialisation de thérapies plus intelligentes pour plus de 1 300 clients dans le monde, dont des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, des organismes de recherche sous contrat, des centres et des sites médicaux. Ses solutions permettent d'augmenter l'efficacité et la qualité de l'ensemble des programmes de développement clinique en améliorant la prise de décision, en accélérant l'exécution et la supervision des processus, en limitant le risque opérationnel, en réduisant les coûts et en adaptant les stratégies des essais cliniques. Treize des quinze médicaments les plus vendus en 2018 reposent sur la technologie de Medidata. Dix-huit des vingt-cinq premières sociétés pharmaceutiques et neuf des dix premiers organismes de recherche sont tous des clients de Medidata. Fondée en 1999, Medidata a son siège social à New York, et 16 autres bureaux dans sept pays, notamment aux États-Unis, au Japon, en Corée et au Royaume-Uni et compte 2 800 employés et consultants.

Tarek Sherif, Cofondateur et Président-directeur général de Medidata déclare :

« Notre mission qui est d'offrir, le traitement le mieux ciblé, au bon moment à chaque patient, a alimenté notre parcours de 20 ans d'innovation et d'engagement dans l'industrie des Sciences de la Vie. Nous partageons une vision, des valeurs et une passion commune avec Dassault Systèmes et la combinaison de nos talents permettra à l'industrie des Sciences de la Vie de disposer d'une plateforme permettant une expérience holistique.

Glen De Vries, Cofondateur et Président de Medidata, ajoute :

« Depuis le premier jour, nous nous sommes engagés à faciliter les nouvelles innovations thérapeutiques qui deviendront les prochaines références de traitement. Finalement, nous allons libérer d’immenses opportunités pour nos clients et tous les patients, faisant progresser les sciences de la vie à l'ère de la médecine de précision. »

Depuis l’annonce en 2012 de son objectif d'harmoniser les produits, la nature et la vie, Dassault Systèmes n'a eu de cesse de mobiliser ses connaissances et son savoir-faire pour transformer la sphère du produit en une innovation collaborative et multidisciplinaire au sein de la biosphère. Dassault Systèmes collabore avec les 20 premières sociétés biopharmaceutiques mondiales, des centaines de sociétés de biotechnologie, des fabricants de dispositifs médicaux, des instituts de recherche et des organismes de réglementation gouvernementaux pour développer et mettre sur le marché des produits et des technologies de santé innovants, en utilisant la puissance des univers virtuels au service de l'expérience des patients.

La finalisation de l'acquisition est attendue au cours du dernier trimestre de 2019 et est sujette à certaines approbations réglementaires, à l'approbation de la majorité des actionnaires de Medidata et à d'autres conditions de clôture réglementaires.

Réunion d’information retransmise demain par webcast et conférence téléphonique

Dassault Systèmes et Medidata organisent le 12 juin 2019, une conférence téléphonique à 09h00 heure de New York/ 14h00 heure de Londres/ 15h00 heure de Paris. Cette conférence sera accessible sur le site http://www.3ds.com/fr/investisseurs/ . Veuillez-vous rendre sur le site au moins 15 minutes avant le début de la réunion retransmise en webcast ou de la conférence pour vous enregistrer, télécharger et installer tout logiciel audio nécessaire. La conférence sera archivée en ligne durant un an.

Réseaux sociaux :

Partagez sur Twitter : @Dassault3DS acquiert @Medidata pour proposer une approche holistique de la découverte de nouveaux traitements, du développement, des essais cliniques, de la fabrication et de la commercialisation de médicaments #3DEXPERIENCE #personalizedhealth #clinicaltrials

Dassault Systèmes sur les réseaux sociaux : Twitter Facebook LinkedIn YouTube

Pour plus d’informations :

Pour plus d’informations sur les solutions de Dassault Systèmes pour l’industrie des Sciences de la Vie : https://ifwe.3ds.com/life-sciences

Pour plus d’informations sur la plateforme 3DEXPERIENCE, les solutions de création 3D, de maquette numérique en 3D et de gestion du cycle de vie des produits de Dassault Systèmes :

http://www.3ds.com

###

À propos de Dassault Systèmes

Dassault Systèmes, « The 3DEXPERIENCE Company », offre aux entreprises et aux particuliers les univers virtuels nécessaires à la conception d’innovations durables. Ses solutions leaders sur le marché transforment pour ses clients, la conception, la fabrication et la maintenance de leurs produits. Les solutions collaboratives de Dassault Systèmes permettent de promouvoir l’innovation sociale et offrent de nouvelles possibilités d’améliorer le monde réel grâce aux univers virtuels. Avec des ventes dans plus de 140 pays, le Groupe apporte de la valeur à plus de 250 000 entreprises de toutes tailles dans toutes les industries. Pour plus d’informations : www.3ds.com.

3DEXPERIENCE, le logo Compass et le logo 3DS, CATIA, SOLIDWORKS, SIMULIA, DELMIA, ENOVIA, GEOVIA, EXALEAD, BIOVIA, NETVIBES, 3D VIA, 3DEXCITE sont des marques déposées de Dassault Systèmes ou de ses filiales aux USA et/ou dans d’autres pays.

À propos de Medidata

Medidata est le leader de la transformation numérique des sciences de la vie, avec la plateforme la plus utilisée au monde pour le développement clinique, les données commerciales et les données du monde réel. Propulsé par l'intelligence artificielle et fourni par des experts de l'industrie de haut niveau, Medidata aide les sociétés pharmaceutiques, biotechnologiques, les fabricants d'appareils médicaux et les chercheurs universitaires à accélérer la valeur, limiter les risques et optimiser les résultats. Medidata et ses sociétés, Acorn AI et SHYFT, sont utilisés par plus de 1 300 clients et partenaires dans le monde entier et permettent chaque jour à plus de 150 000 utilisateurs certifiés de créer l'espoir pour des millions de patients. Découvrez l'avenir des sciences de la vie : www.Medidata.com

Informations Complémentaires et Où Les Trouver

Dans le cadre du projet de fusion, Medidata Solutions, Inc. (la « Société ») a l’intention de déposer les documents pertinents auprès de la Securities and Exchange Commission américaine (la « SEC »), en ce compris une circulaire de sollicitation de procurations préliminaire sur Annexe 14A (proxy statement on Schedule 14A). Après le dépôt de la circulaire de sollicitation de procurations définitive auprès de la SEC, la Société enverra la circulaire de sollicitation de procurations définitive et un formulaire de procuration (proxy card) à chaque actionnaire habilité à voter à l'assemblée spéciale relative au projet de fusion. LES ACTIONNAIRES SONT INVITÉS À LIRE CES DOCUMENTS AVEC ATTENTION ET INTÉGRALEMENT (Y COMPRIS TOUT AMENDEMENT OU TOUT SUPPLÉMENT À CES DOCUMENTS) ET TOUT AUTRE DOCUMENT PERTINENT QUE LA SOCIÉTÉ DÉPOSERA AUPRÈS DE LA SEC LORSQU'ILS SERONT DISPONIBLES, CAR ILS CONTIENDRONT DES RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS CONCERNANT LA SOCIÉTÉ ET L'OPÉRATION. La circulaire de sollicitation de procurations et les autres documents pertinents (lorsqu'ils seront disponibles), ainsi que tout autre document déposé par la Société auprès de la SEC, peuvent être obtenus sans frais sur le site Internet de la SEC (www.sec.gov) ou sur celui de la Société (https://investors.medidata.com) ou par écrit auprès du Secrétaire Général (Corporate Secretary) à l’adresse suivante : 350 Hudson Street, 9th Floor, New York, New York 10014.

Participants à la Sollicitation de Fusion

Ce communiqué de presse ne constitue pas une circulaire de sollicitation de procurations, une offre d’acquérir ou une sollicitation d’une offre de céder des titres, et aucune vente de titres n’interviendra dans une quelconque juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant enregistrement ou admission conformément aux lois relatives aux valeurs mobilières en vigueur dans cette juridiction. Aucune offre de titres ne sera réalisée sauf par le biais d’un prospectus remplissant les exigences de la section 10 du Securities Act de 1933, tel qu’amendé. La société, ses administrateurs, ses dirigeants et certains salariés peuvent être considérés comme participants à la sollicitation de procurations auprès des actionnaires de la Société dans le cadre du projet de fusion. Des renseignements concernant les personnes qui pourraient, aux termes des règles de la SEC, être considérées comme participant à la sollicitation des actionnaires de la Société dans le cadre du projet de fusion, et tout intérêt que ces personnes ont dans le projet de fusion, seront présentés dans la circulaire de sollicitation de procurations définitive lorsqu’elle sera déposée auprès de la SEC. Des renseignements complémentaires concernant ces personnes sont contenus dans la circulaire de sollicitation de procurations de la Société pour son assemblée annuelle d’actionnaires 2019, qui a été déposée auprès de la SEC le 18 avril 2019, et dans son Rapport Annuel sur Formulaires 10-K (Annual Report on Form 10-K) pour l'exercice clos le 31 décembre 2018, qui a été déposé auprès de la SEC le 1er mars 2019. Ces documents peuvent être obtenus sans frais sur le site Internet de la SEC (www.sec.gov) ou via la section Relations Investisseurs du site Internet de la Société www.medidata.com.

Avertissement

Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives (forward-looking statements) au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995, en ce compris, sans limitation, des déclarations relatives à la réalisation de la fusion. Dans ce cadre, les déclarations prospectives portent souvent sur la performance commerciale et financière ainsi que les conditions financières futures attendues et contiennent souvent des termes tels que « prévoir », « anticiper », « avoir l'intention », « envisager », « croire », « rechercher », « voir », « va », « pourrait », « viser », des expressions semblables et des variantes ou des termes négatifs de ces mots. De par leur nature, les déclarations prospectives traitent de questions qui sont, à divers degrés, incertaines, comme les déclarations sur la réalisation du projet de fusion et les avantages attendus de celui-ci. Ces déclarations prospectives et d'autres déclarations prospectives ne garantissent pas les résultats futurs et sont assujetties à des risques, incertitudes et suppositions qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent significativement de ceux exprimés dans les déclarations prospectives, y compris le défaut de réalisation du projet de fusion ou de dépôt ou de prise de toute autre mesure requise pour la réalisation, ou non, d'une telle fusion en temps utile. L'inclusion de tels énoncés ne doit pas être considérée comme une déclaration selon laquelle tous les plans, estimations ou attentes seront réalisés. Vous ne devez pas vous fier indûment à ces déclarations. Les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent significativement de ces plans, estimations ou attentes comprennent, entre autres, les suivants : (1) la Société pourrait ne pas être en mesure d'obtenir l'approbation des actionnaires requise pour la fusion ; (2) les conditions de réalisation de la fusion, y compris l'obtention des approbations réglementaires requises, pourraient ne pas être remplies ou faire l'objet d'une renonciation en temps utile ou autre ; (3) une entité gouvernementale ou une autorité réglementaire pourrait interdire, retarder ou refuser de donner son approbation à la réalisation de la fusion et pourrait exiger, dans le cadre d'une telle approbation, des conditions, limitations ou restrictions pouvant nuire aux avantages attendus du projet de fusion ou faire abandonner ce projet de fusion par les parties ; (4) la fusion peut entraîner des coûts, des engagements ou des retards imprévus ; (5) l'activité de la Société peut souffrir de l'incertitude entourant la fusion ou les changements potentiellement défavorables aux relations d'affaires résultant du projet de fusion ; (6) des poursuites judiciaires peuvent être intentées en relation avec la fusion et l'issue de toute poursuite judiciaire en relation avec la fusion peut être défavorable pour la Société ; (7) la Société peut être affectée négativement par d'autres facteurs généraux liés à l'industrie, à l'économie, aux affaires et/ou à la concurrence ; (8) il peut y avoir des événements imprévus, des changements ou d'autres circonstances qui pourraient donner lieu à la résiliation de l’accord de fusion ou nuire à la capacité de reconnaître les avantages de la fusion ; (9) les risques que le projet de fusion puisse perturber les plans et les activités actuels et présenter des difficultés potentielles concernant le maintien des employés à la suite de la fusion ; (10) les risques liés au fait que la direction détourne son attention de l'exploitation des activités courantes de la Société ; (11) la réalisation de la fusion peut comporter d'autres risques, notamment le risque que la fusion ne soit pas réalisée dans les délais prévus ou qu'elle ne le soit pas du tout, ce qui pourrait avoir une incidence sur les activités de la Société et sur le cours des actions ordinaires de la Société ; et (12) les risques décrits de temps à autre dans les rapports de la Société déposés auprès de la SEC sous la rubrique « Facteurs de Risque », y compris le Rapport Annuel sur formulaire 10-K (Annual Report on Form 10-K) pour l'exercice clos le 31 décembre 2018, les rapports trimestriels sur formulaire 10-Q (Quarterly Reports on Form 10-Q) et les rapports courants sur formulaire 8-K (Current Reports on Form 8-K) et dans les autres documents déposés par la Société auprès de la SEC. Ces risques comprennent, sans s'y limiter : les fluctuations possibles de nos résultats financiers et d'exploitation ; notre concentration de la clientèle ; notre capacité à conserver et accroître notre clientèle ou à développer de nouvelles affaires de ces clients ; notre capacité à continuer à lancer de nouvelles versions améliorées de nos produits et à les faire accepter par les clients ; les impacts des atteintes à la sécurité et de la perte de données et notre vulnérabilité face aux défaillances des infrastructures technologiques ; et les activités d'intégration et la performance et l'impact financier des sociétés acquises. Les conséquences des différences significatives dans les résultats par rapport à ceux prévus dans les déclarations prospectives pourraient comprendre, entre autres, des perturbations des affaires, des problèmes d'exploitation, des pertes financières, une responsabilité envers des tiers et des risques similaires, qui pourraient tous avoir une incidence défavorable importante sur la situation financière, les résultats d'exploitation, la notation de crédit ou les liquidités de la Société. Ces risques, ainsi que d'autres risques associés au projet de fusion, seront examinés plus en détail dans la circulaire de sollicitation de procurations qui sera déposée auprès de la SEC dans le cadre du projet de fusion. Rien ne garantit que la fusion sera réalisée ou, si elle l'est, qu'elle sera conclue dans le délai prévu ou que les avantages prévus de la fusion se réaliseront. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives, qui ne sont valables qu'à la date à laquelle elles ont été formulées. Sauf si les lois applicables l'exigent, la Société ne s'engage aucunement à mettre à jour les déclarations prospectives pour tenir compte d'événements ou de circonstances survenant après cette date.

Contacts Presse Medidata

Investors Betsy FRANK bfrank@Medidata.com +1 (917) 522 4620

Media Erik SNIDER esnider@Medidata.com +1 (646) 362 2997

Contacts relations investisseurs Dassault Systèmes

Corporate F-J BORDONADO/ B. MARTINEZ investors@3ds.com +33 (0) 1 61 62 69 24

Amérique du Nord Michele KATZ michele.katz@3ds.com

Contacts Presse Dassault Systèmes

Corporate Victoire DE MARGERIE victoire.demargerie@3ds.com +33 (0)1 61 62 54 08

Corporate / France Arnaud MALHERBE arnaud.malherbe@3ds.com +33 (0)1 61 62 87 73

Amérique du Nord Suzanne MORAN suzanne.moran@3ds.com +1 (781) 810 3774

Pièce jointe