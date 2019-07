Dassault Systemes : Systèmes et SATS créent la toute première cuisine virtuelle destinée à l'optimisation des services de restauration en vol

Dassault Systèmes et SATS créent la toute première cuisine virtuelle destinée à l’optimisation des services de restauration en vol

Dassault Systèmes a collaboré avec SATS, premier fournisseur de solutions de restauration et de services de passerelle en Asie, pour améliorer l’efficacité opérationnelle et minimiser le gaspillage alimentaire

La croissance du transport aérien de passagers souligne la nécessité d’une excellence durable dans le domaine des services commerciaux liés à l’industrie aéronautique

L’expérience de jumeau numérique offerte par la plateforme 3DEXPERIENCE fait le lien entre les mondes virtuel et réel pour la production de services de restauration à bord

Singapour et Vélizy-Villacoublay, le 25 juillet 2019 – SATS , premier fournisseur de solutions de restauration et de services de passerelle, et Dassault Systèmes annoncent avoir procédé avec succès à la mise en œuvre du premier jumeau numérique au monde d’une cuisine centrale afin d’améliorer le fonctionnement des cuisines de bord proposées par SATS. Alors que le transport aérien de passagers poursuit son essor, SATS a choisi Dassault Systèmes comme partenaire technologique pour mieux identifier de nouveaux moyens d’accroître son efficacité et de minimiser le gaspillage alimentaire, avec pour objectif de déployer une approche plus durable de ses activités.

SATS s’est appuyé sur la plateforme 3DEXPERIENCE cloud de Dassault Systèmes pour créer le jumeau numérique en 3D d’une cuisine virtuelle qui associe des opérations virtuelles et physiques dans le but de fournir des analyses basées sur les données et d’améliorer la planification des ressources. SATS peut utiliser le savoir-faire opérationnel accumulé au fil des décennies pour simuler différents processus de production alimentaire, optimiser la planification de la capacité disponible et l’ordonnancement de la production, mais aussi éviter les goulots d’étranglement et accroître la productivité. En outre, SATS peut également prévoir avec une plus grande précision l’utilisation des ingrédients utilisés pour produire ses repas en grands volumes et ainsi réduire le gaspillage alimentaire.

Cette cuisine virtuelle capture et regroupe toutes les données et informations de processus au sein d’un unique environnement virtuel en 3D, afin d’assurer la cohérence nécessaire aux responsables des opérations pour faire face plus rapidement et plus efficacement à toute nouvelle situation. Cette cuisine numérique est également un espace de travail collaboratif qui favorise l’innovation sociale et augmente la productivité, et où les employés, tous processus métier confondus, peuvent partager leurs connaissances.

« SATS suit une approche de la croissance axée sur la technologie et pilotée par les hommes en s’appuyant sur la puissance de la technologie et en libérant la capacité d’innovation de ses équipes pour créer de nouveaux services et améliorer l’efficacité opérationnelle », déclare Albert Pozo Hernandez, directeur des systèmes numériques (CDO) de SATS Ltd. « L’utilisation d’un jumeau numérique permet à SATS de simuler différents scénarios de production et de processus de préparations culinaires dans le but d’optimiser les ressources de ses cuisines. Nous avons choisi Dassault Systèmes en raison de la puissance de ses outils de visualisation en 3D et de gestion des données, grâce auxquels nous pouvons prendre des décisions métier plus judicieuses reposant sur les données disponibles pour répondre en permanence aux attentes de notre clientèle. »

« A l’ère de l’expérience, les consommateurs sont plus exigeants que jamais, ce qui souligne l’importance de l’excellence dans des activités commerciales qui jouent un rôle essentiel dans l’aptitude des compagnies aériennes à satisfaire les passagers. L’amélioration progressive des opérations peut avoir un impact considérable sur l’activité des entreprises », déclare Guillaume Vendroux, directeur général de la marque DELMIA, Dassault Systèmes. « Nos solutions ont déjà permis d’améliorer jusqu’à 99,5 % la ponctualité des prestations de restauration à bord. C’est la première fois que la plateforme 3DEXPERIENCE est utilisée dans la production de services de « catering » en vol. SATS peut optimiser les ressources en associant le modèle virtuel aux processus physiques de ses opérations de restauration en vol, ainsi qu’en modélisant, en simulant et en analysant de façon dynamique chaque cycle du processus de production. »

Pour plus d’informations sur la marque DELMIA de Dassault Systèmes : https://www.3ds.com/products-services/delmia/

# # #

À propos de SATS

SATS est le premier fournisseur de services de passerelle et de solutions de restauration en Asie. Nos solutions incluent la restauration aérienne ainsi que les cuisines centrales des chaînes et des établissements de restauration. Nos services de passerelles complets comprennent le traitement du fret aérien, les services aux passagers, les services d’escale, la gestion des bagages, les services de sûreté aérienne, le nettoyage des avions (cabine et carlingue), ainsi que la gestion d’un terminal pour paquebots de croisière.

SATS est présent sur plus de 60 sites dans 13 pays en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient. L’entreprise est cotée à la Bourse de Singapour depuis mai 2000. Pour plus d’informations : www.sats.com.sg.

À propos de Dassault Systèmes

Dassault Systèmes, « The 3DEXPERIENCE Company », offre aux entreprises et aux particuliers les univers virtuels nécessaires à la conception d’innovations durables. Ses solutions leaders sur le marché transforment pour ses clients, la conception, la fabrication et la maintenance de leurs produits. Les solutions collaboratives de Dassault Systèmes permettent de promouvoir l’innovation sociale et offrent de nouvelles possibilités d’améliorer le monde réel grâce aux univers virtuels. Avec des ventes dans plus de 140 pays, le Groupe apporte de la valeur à plus de 250 000 entreprises de toutes tailles dans toutes les industries. Pour plus d’informations : www.3ds.com .

3DEXPERIENCE, le logo Compass et le logo 3DS, CATIA, SOLIDWORKS, SIMULIA, DELMIA, ENOVIA, GEOVIA, EXALEAD, BIOVIA, NETVIBES, 3D VIA, 3DEXCITE sont des marques déposées de Dassault Systèmes ou de ses filiales aux USA et/ou dans d’autres pays.

Contact presse

Dassault Systèmes

Arnaud Malherbe

arnaud.malherbe@3ds.com

01 61 62 87 73

Pièce jointe