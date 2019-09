Dassault Systemes : Systèmes place avec succès 3,65 milliards d'euros d'obligations

CE COMMUNIQUE NE DOIT PAS ETRE DIFFUSE, PUBLIE OU DISTRIBUE, EN TOUT OU PARTIE, AU CANADA, EN AUSTRALIE, AU JAPON OU AUX ETATS-UNIS D'AMERIQUE, OU DANS UNE JURIDICTION OU IL EST ILLEGAL DE DIFFUSER, PUBLIER OU DISTRIBUER CE COMMUNIQUE

Dassault Systèmes place avec succès

3,65 milliards d’euros d’obligations

PARIS, France – 10 septembre 2019 – Dassault Systèmes, « The 3DEXPERIENCE Company », leader mondial des logiciels de conception 3D, des maquettes numériques 3D et des solutions de gestion du cycle de vie des produits (PLM), annonce aujourd'hui avoir placé avec succès ses premières obligations senior en euro non sécurisées en quatre tranches pour un total de 3,65 milliards d'euros.

Cette émission obligataire est distribuée selon les maturités suivantes : des tranches de 3 ans et 5 ans à zéro coupon et de 7 ans et 10 ans dont les rendements sont de 0,19% et 0,44% respectivement. Le taux d'emprunt moyen qui résulte de cette émission obligataire est de 0,16% pour d'une durée moyenne d’environ 7 ans.

Le produit d'émission des obligations sera affecté aux besoins généraux de l'entreprise. Il comprend le financement partiel de l'acquisition de Medidata Solutions Inc et le refinancement à d'excellentes conditions d'un emprunt bancaire de 650 millions d'euros à échéance 2022.

Ces obligations sont notées A- / Stable par S&P Global Ratings. La date de règlement des obligations est le 16 septembre 2019.

Pascal Daloz, Directeur général adjoint, Directeur financier et Directeur de la stratégie de Dassault Systèmes déclare :

« Cette première émission obligataire de 3,65 milliards d'euros a été très bien accueillie par le marché et largement sursouscrite. Elle finalise le financement à long terme de l'acquisition de Medidata Solutions et crée pour Dassault Systèmes un profil équilibré d’échéances de dette, à des conditions très attractives. Nous avons désormais accès aux marchés de la dette publique, qui vient compléter les options de financement pour l'expansion de Dassault Systèmes. »

Crédit Agricole CIB, Goldman Sachs, MUFG et Société Générale CIB sont intervenus en qualité de coordinateurs globaux.

BNP Paribas, BofA Merrill Lynch, CM-CIC, Commerzbank, ING et Santander sont intervenus en tant que teneurs de livres associés.

Calendrier Financier

Résultats du troisième trimestre 2019 : 24 octobre 2019

Résultats du quatrième trimestre 2019 : 6 février 2020

Clause de non-responsabilité

Le présent communiqué de presse sert uniquement à des fins d'information et ne constitue pas une offre de vente de titres financiers ou une sollicitation d'achat de titres financiers, dans quelque juridiction que ce soit. Les titres financiers mentionnés dans ce communiqué de presse n'ont pas été et ne seront pas offerts dans le cadre d'une offre au public et il n'y aura pas de distribution au public de documents connexes dans quelque juridiction que ce soit.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre ou une vente de titres financiers aux États-Unis ou dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale en application de la réglementation d'une telle juridiction. Les titres financiers ne pourraient être offerts ou vendus aux Etats-Unis en l'absence d'un enregistrement ou d'une exemption à l'enregistrement en vertu du U.S. Securities Act of 1933 dans sa version modifiée. Dassault Systèmes n'a pas l'intention d'enregistrer les titres financiers mentionnés dans le présent communiqué aux Etats-Unis ni de procéder à une offre au public de titres financiers aux Etats-Unis.

Le présent communiqué de presse ne doit pas être diffusé, publié ou distribué directement ou indirectement à une personne américaine ou aux États-Unis (conformément aux définitions du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié) ou dans toute juridiction où il est illégal de diffuser, publier ou distribuer ce communiqué de presse.

A propos de Dassault Systèmes

Dassault Systèmes, « The 3DEXPERIENCE Company », offre aux entreprises et aux particuliers les univers virtuels nécessaires à la conception d’innovations durables. Ses solutions leaders sur le marché transforment pour ses clients, la conception, la fabrication et la maintenance de leurs produits. Les solutions collaboratives de Dassault Systèmes permettent de promouvoir l’innovation sociale et offrent de nouvelles possibilités d’améliorer le monde réel grâce aux univers virtuels. Avec des ventes dans plus de 140 pays, le Groupe apporte de la valeur à plus de 250 000 entreprises de toutes tailles dans toutes les industries. Pour plus d’informations : www.3ds.com .

3DEXPERIENCE, le logo Compass et le logo 3DS, CATIA, SOLIDWORKS, SIMULIA, DELMIA, ENOVIA, GEOVIA, EXALEAD, BIOVIA, NETVIBES, 3D VIA, 3DEXCITE sont des marques déposées de Dassault Systèmes ou de ses filiales aux USA et/ou dans d’autres pays.

Contact:

Dassault Systèmes/Investors Relations:

François-José Bordonado/Béatrix Martinez

+ 33 1 61 62 69 24

investors@3ds.com

Pièce jointe