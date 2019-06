Dassault Systèmes : acquisition de Medidata Solutions

12/06/2019 | 08:44

Dassault Systèmes annonce la signature d'un accord définitif aux termes duquel il acquiert Medidata Solutions entièrement en numéraire au prix de 92,25 dollars par action ordinaire de Medidata, soit une valeur d'entreprise totale de 5,8 milliards de dollars.



Leader de la transformation numérique pour le développement clinique, et l'intelligence des données commerciales et réelles, et de l'industrie des sciences de la vie, Medidata a clos son exercice 2018 sur un chiffre d'affaire de 636 millions de dollars.



La finalisation de l'acquisition est attendue au cours du dernier trimestre de 2019 et est sujette à certaines approbations réglementaires, à l'approbation de la majorité des actionnaires de Medidata et à d'autres conditions de clôture réglementaires.



