Dassault Systèmes : contrat avec ExxonMobil

25/07/2018 | 08:13

Dassault Systèmes annonce qu'ExxonMobil a sélectionné sa plateforme 3DExperience pour lui permettre de traiter l'ensemble des données d'ingénierie et d'accroître la valeur extraite de ses données provenant d'une multitude d'outils.



Utilisateur de longue date des applications de simulation, de sciences des matériaux et de planification de la chaîne d'approvisionnement de Dassault Systèmes, ExxonMobil est le plus grand groupe mondial du secteur de l'énergie coté en bourse.



Les ingénieurs, le personnel d'exploitation et les agents de maintenance pourront accéder à une source unique d'information décrivant les actifs complexes dont ils sont responsables, en vue d'améliorer le contrôle et la performance des processus métier.



