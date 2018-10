Dassault Systèmes : fournit 3DEXPERIENCE à GE Aviation

17/10/2018 | 09:24

L'éditeur de logiciels Dassault Systèmes indique aider GE Aviation à gérer l'innovation et l'efficience sur l'ensemble du cycle de développement de ses aérostructures grâce à la mise en oeuvre de sa plateforme 3DEXPERIENCE.



Cette initiative comprend la définition des besoins, la conception, l'analyse, la simulation, la fabrication, la qualification et l'accompagnement du développement de nouvelles technologies et techniques de fabrication.



Les principaux avantages pour GE Aviation et ses clients sont une réduction des temps de cycle, une amélioration de la visibilité et une optimisation des temps de réponse aux demandes des clients, ainsi qu'une augmentation de la productivité.



