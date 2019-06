Dassault Systèmes : gagne 2% profitant de conseils à l'achat

13/06/2019 | 16:55

Le titre gagne 2% aujourd'hui après avoir annoncé la signature d'un accord définitif aux termes duquel il acquiert Medidata Solutions entièrement en numéraire au prix de 92,25 dollars par action, soit une valeur d'entreprise totale de 5,8 milliards de dollars.



Invest Securities salue l'acquisition de Medidata. Suite à cette opération, le bureau d'études confirme son opinion Achat et son objectif de 158E. Il précise que cet objectif pourrait être porté à plus de 170E une fois finalisée l'acquisition de Medidata au 4ème trimestre 2019.



' Si l'opération soulève des inquiétudes quant à la capacité de Dassault Systèmes à intégrer un actif d'une telle taille, la relution CT (+8% à +10%) et surtout les perspectives MT/LT l'emportent selon nous largement ' indique le bureau d'analyses.



L'analyste Oddo BHF confirme pour sa part sa recommandation 'achat' sur le titre, après cette annonce par le groupe.



'Selon nos premières estimations, basées sur les attentes du consensus FactSet sur Medidata, l'opération serait légèrement relutive sur les BPA ajustés 2020 (entre 2% et 5% en fonction du coût du financement). Dans l'ensemble, cette opération nous semble positive pour Dassault Systèmes, que cela soit sur le plan stratégique et en matière de relution des BPA. Nous n'écartons pas totalement une contre-offre mais ce scénario ne nous semble pas central dans la mesure où, depuis le début des rumeurs aucun autre acteur ne s'est manifesté', commente le broker.



Oddo BHF confirme ainsi son objectif de cours de 160 euros, pour un potentiel de hausse de l'ordre de +17%.



UBS réaffirme de son côté sa recommandation 'vente' sur Dassault Systèmes, ainsi que son objectif de cours de 95 euros, ce qui laisse un potentiel de recul de 30% pour l'action de l'éditeur français de logiciels pour la gestion de la vie des produits.



'Si Medidata semble constituer une bonne activité et devrait être relutif sur le BPA (6% ou plus en 2021), Dassault Systèmes paye 5,8 milliards de dollars pour un actif qui devrait générer 40 millions ou plus de free cash-flow cette année', note le broker.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.