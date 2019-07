Dassault Systèmes : hausse de 20% du BNPA ajusté semestriel

24/07/2019 | 07:53

Dassault Systèmes publie au titre du premier semestre 2019 un BNPA non-IFRS dilué en croissance de 20% à 1,69 euro (+14% à taux de change constants) et une marge opérationnelle non-IFRS en progression de 140 points de base à 31,8%.



A 1.929,4 millions d'euros, le chiffre d'affaires non-IFRS de l'éditeur de logiciels a augmenté de 17% au total et de 13% à taux de change constants. Sur une base organique et toujours en non-IFRS, la croissance du chiffre d'affaires s'élève à 9%.



Sur ces bases, le groupe confirme ses objectifs de croissance pour 2019 et actualise ses taux de change, ce qui l'amène à un objectif de BNPA non-IFRS dans une fourchette comprise entre 3,45 et 3,50 euros pour l'exercice en cours.



