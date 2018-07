Dassault Systèmes : objectif de BNPA relevé pour 2018

25/07/2018 | 09:37

A l'occasion de ses résultats trimestriels, Dassault Systèmes relève son objectif de BNPA IAS 18 non-IFRS pour 2018, ciblant un résultat net par action de 2,95 à trois euros, soit une croissance d'environ 10% à 12% (+15 à 17% à taux de changes constants).



Toujours sur la base de la norme comptable IAS 18 et non-IFRS, le BNPA s'élève à 0,72 euro sur le trimestre écoulé, en hausse de 16% (+22% à taux de change constants) et la marge opérationnelle s'établit à 30,2%, contre 30,1% au même trimestre de l'exercice précédent.



A 840,3 millions d'euros, le chiffre d'affaires ajusté progresse de 8% à taux de changes constants. Hors acquisition d'EXA Corporation, le chiffre d'affaires du groupe et le chiffre d'affaires logiciel affichent une croissance de 6%.



