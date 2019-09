Dassault Systèmes : placement obligataire pour 3,65 milliards

10/09/2019 | 07:53

L'éditeur de logiciels d'entreprise Dassault Systèmes annonce avoir placé avec succès ses premières obligations senior en euro non sécurisées en quatre tranches pour un total de 3,65 milliards d'euros, obligations dont le règlement est prévu le 16 septembre.



L'émission obligataire est distribuée en tranches de trois et cinq ans, à zéro coupon, et de sept et 10 ans, dont les rendements sont de 0,19% et 0,44% respectivement. Le taux d'emprunt moyen qui en résulte est de 0,16% pour d'une durée moyenne d'environ sept ans.



Le produit d'émission des obligations sera affecté aux besoins généraux du groupe, dont le financement partiel de l'acquisition de Medidata Solutions et le refinancement à d'excellentes conditions d'un emprunt bancaire de 650 millions d'euros à échéance 2022.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.