La valeur du jour à Paris - DASSAULT SYSTEMES : les actionnaires de Medidata approuvent le rachat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Nouvelle étape dans le rachat de Medidata : les actionnaires de l'entreprise américaine ont approuvé le projet d'acquisition de Dassault Systèmes (+0,39% à 128 euros). Le groupe technologique français s’apprête donc a réaliser la plus importante acquisition de son histoire en s'emparant de l'éditeur de logiciels spécialisé dans le suivi et l’optimisation des essais cliniques. Et ce, dans le cadre d'une transaction en numéraire au prix de 92,25 dollars par action Medidata, soit une valeur d'entreprise d'environ 5,8 milliards de dollars.Concrètement, lors de l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Medidata (le 16 août 2019), 78% du nombre total des actions ordinaires de Medidata et 99% des actions présentes ou représentées ont voté en faveur de l'acquisition proposée.Ainsi, la société intégrera la division sciences de la vie du groupe, BioVia, créée en 2014 à la suite de l'acquisition d'Accelerys, qui fournit des solutions pour la recherche fondamentale des grandes sociétés pharmaceutiques.L'offre de Medidata est complémentaire de celle d'Accelerys. C'est ce que précisait Oddo BHF en juin dernier. Son logiciel Cloud permet aux sociétés Pharmaceutiques, Biotech, Medtech et aux organismes de recherche sous contrat de gérer leurs développement et essais cliniques.Medidata Solutions a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires en croissance de 17% à 635,7 millions de dollars pour un bénéfice net en progression de 9% à 51,9 millions."Avec les équipes hautement qualifiées de Medidata, nous rendrons possible la transition du secteur de la Santé vers l'expérience fondée sur la science, illustrant ainsi la raison d'être de notre entreprise, harmoniser les produits, la nature et la vie", a commenté Bernard Charlès, Vice-président du Conseil d'administration et Directeur général de Dassault Systèmes.