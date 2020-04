Dassault Systèmes : Invest Securities confirme son conseil

24/04/2020 | 09:40

Dassault Systèmes a publié au titre du premier trimestre 2020 un BNPA non-IFRS dilué en hausse de 9% à 0,95 euro par action (+7% à taux de change constant) et une marge opérationnelle non-IFRS de 29,2%, proche du haut de sa fourchette de prévisions (28,5% à 29,5%).



' En dépit de l'avertissement sur les ventes début avril, les résultats T1 sont supérieurs aux attentes et démontrent la résilience du modèle, tout comme les nouvelles guidances pour l'ensemble de 2020 qui sont en phase avec nos estimations abaissées dans le cadre de notre actualisation sectorielle en termes de CA et rassurantes sur la marge, ce qui nous conduit à relever notre BNA 2020 de +5% ' indique Invest Securities.



' Alors que le rachat de Medidata et les ambitions de Dassault dans les Sciences de la Vie prennent davantage de relief dans la crise sanitaire actuelle et que l'ensemble de ses solutions pourraient bénéficier du nouveau monde post sortie de crise, nous réitérons notre opinion achat et notre objectif de cours de 172E (+26%) ' rajoute le bureau d'analyses.



