DASSAULT SYSTEMES : PUBLICATION DES RÉSULTATS POUR LE DEUXIEME TRIMESTRE 2020,WEBCAST ET CONFERENCE TELEPHONIQUE LE 23 JUILLET 2020

PUBLICATION DES RÉSULTATS DE DASSAULT SYSTEMES

POUR LE DEUXIEME TRIMESTRE 2020,

WEBCAST ET CONFERENCE TELEPHONIQUE

LE 23 JUILLET 2020

VÉLIZY-VILLACOUBLAY, France – le 9 juillet 2020 — Dassault Systèmes (Euronext Paris : #13065, DSY.PA), « the 3DEXPERIENCE Company », leader mondial des logiciels de création 3D, de maquettes numériques en 3D et de solutions de gestion du cycle de vie des produits (PLM — Product Lifecycle Management), publiera le jeudi 23 juillet ses résultats du deuxième trimestre 2020 clôturés le 30 juin 2020.

A cette occasion, la présentation des résultats par la Direction de Dassault Systèmes sera diffusée en webcast à 10h00, heure de Paris – 09h00, heure de Londres.

Par ailleurs, le Management tiendra une conférence téléphonique à 15h00, heure de Paris - 14h00, heure de Londres - 9h00, heure de New York.

La webcast et la conférence téléphonique seront accessibles en direct puis en différé sur le site Internet Investisseurs de Dassault Systèmes https://investor.3ds.com

Veuillez suivre les instructions figurant sur la page d’accueil. Il est conseillé de se connecter quinze minutes avant le début de chaque événement afin de s’inscrire, d’installer et/ou de télécharger les logiciels nécessaires. La webcast et la conférence téléphonique seront disponibles pendant 1 an sur ce site.

À propos de Dassault Systèmes

Dassault Systèmes, la société 3DEXPERIENCE, est un catalyseur du progrès humain. Nous proposons aux entreprises et aux particuliers des environnements virtuels 3D collaboratifs pour imaginer des innovations durables. En créant des jumeaux d'expérience virtuelle du monde réel avec notre plateforme 3DEXPERIENCE et nos applications, nos clients repoussent les limites de l'innovation, de l'apprentissage et de la production. Dassault Systèmes apporte de la valeur à plus de 270 000 clients de toutes tailles, dans toutes les industries, dans plus de 140 pays. Pour plus d'informations, visitez www.3ds.com/fr

3DEXPERIENCE, l'icône du Compass, le logo 3DS, CATIA, BIOVIA, GEOVIA, SOLIDWORKS, 3DVIA, ENOVIA, EXALEAD, NETVIBES, MEDIDATA CENTRIC PLM, 3DEXCITE, SIMULIA, DELMIA, et IFWE sont des marques commerciales ou des marques déposées de Dassault Systèmes, société Européenne immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro B 322 306 440, ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Dassault Systèmes Investor Relations Team FTI Consulting

François-José Bordonado /Béatrix Martinez: Arnaud de Cheffontaines: +33 1 47 03 69 48

+33 1 61 62 69 24/70 21 Rob Mindell: +44 20 3727 1600

USA & Canada: michele.katz@3ds.com

