DASSAULT SYSTEMES : à la dernière place du CAC 40, les licences déçoivent

Dassault Systèmes (-2,44% à 156 euros) affiche la plus forte baisse de l'indice CAC 40, les licences et autres ventes de logiciels étant décevantes au deuxième trimestre. Sur cette période, l'éditeur de logiciels de conception et de fabrication assistée par ordinateur a réalisé d'un bénéfice par action, hors éléments exceptionnels (hors IFRS), en recul de 2% (+3% à taux de change constants) à 0,80 euro.La marge opérationnelle a reculé de 3,9 points à 26,7%.Le chiffre d'affaires a, lui, progressé de 11% (+10% à taux de change constants) à 1,07 milliard d'euros.Les licences et autres ventes de logiciels, un indicateur très suivi, sont en baisse de 32% à 169,3 millions d'euros, reflétant principalement, selon la société l'impact de la COVID-19 qui a réduit la demande finale d'un certain nombre de secteurs industriels. Dassault Systèmes visait un repli compris 28% et 32%. Il vise un repli entre 8% et 18% au troisième trimestre.Le groupe technologique a confirmé ses objectifs annuels, mais ces derniers sont globalement conformes aux attentes des analystes.Dassault Systèmes vise un chiffre d'affaires situé entre 4,51 et 4,56 milliards d'euros, en croissance de 12% à 13% à taux de change constants et un chiffre d'affaires de licences logiciel en repli de 17% à 20%. Le bénéfice par action est anticipé entre 3,70 et 3,75 euros, en progression de 1% à 3%. La marge opérationnelle est anticipée entre 29,3% et 29,4%.