DASSAULT SYSTEMES : bénéfice par action en hausse de 9% au premier trimestre

Dassault Systèmes a enregistré au premier trimestre un bénéfice par action, hors éléments exceptionnels (hors IFRS), en progression de 9% (+7% à taux de change constants) à 0,95 euro. La marge opérationnelle de l'éditeur de logiciels de conception et de fabrication assistée par ordinateur a reculé de 3,6 points à 29,2%. Il visait entre 28,5% à 29,5%. Le chiffre d'affaires a, lui, progressé de 19% (+17% à taux de change constants) à 1,144 milliard d'euros.Le groupe avait averti sur sa croissance début avril et visait un chiffre d'affaires entre 14% et 17% à taux de change constants.Le chiffre d'affaires logiciel récurrent non-IFRS représentant 83% du chiffre d'affaires logiciel.Les licences et autres ventes de logiciels, un indicateur très suivi, sont en baisse de 20%, reflétant principalement l'impact sur l'activité économique des restrictions liées au Covid-19, d'abord en Chine puis à la fin du trimestre dans le monde entier.Le Conseil d'administration proposera un dividende de 0,70 euro au titre de l'exercice 2019." Dans le futur, notre objectif est de parvenir à un BNPA non-IFRS stable en 2020 par rapport à 2019 " a déclaré le directeur financier, Pascal Daloz.Il fait l'hypothèse d'une baisse significative du PIB mondial, incluant notamment une reprise progressive au cours du troisième et du quatrième trimestre.Sur l'ensemble de l'année, Dassault Systèmes vise un chiffre d'affaires situé entre 4,5 et 4,55 milliards d'euros, en croissance de 12% à 13% à taux de change constants, pour un bénéfice par action de 3,65 à 3,75 euros, au pire stable et au mieux en progression de 2%. Il prévoit par ailleurs une diminution du chiffre d'affaires logiciel licences d'environ -20% à -17% à taux de change constants. La marge opérationnelle est anticipée à environ 29,5%.