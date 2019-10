DASSAULT SYSTEMES : le rachat de Medidata est finalisé

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Dassault Systèmes annonce la finalisation de l’acquisition de Medidata Solutions, dont l’expertise clinique et les solutions cloud permettent le développement et la commercialisation de thérapies plus intelligentes. L’industrie des sciences de la vie deviendra ainsi la deuxième la plus importante de l'éditeur de logiciels de conception et de fabrication assistée par ordinateur, après celle des transports et de la mobilité.Cette acquisition permet à Dassault Systèmes de se positionner à la pointe de la transformation numérique des sciences de la vie à l'ère de la médecine personnalisée et de l'expérience centrée sur le patient, avec une offre complète qui reflète une connaissance approfondie du secteur de la santé, de son écosystème et de ses besoins.Selon les termes de l'accord, conformément à l'annonce du 12 juin 2019, Dassault Systèmes a acquis la totalité des actions ordinaires émises et en circulation de Medidata dans le cadre d'une transaction en numéraire au prix unitaire de 92,25 dollars par action Medidata, soit une valeur d'entreprise totale d'environ 5,8 milliards de dollars.Suite à la finalisation de cette transaction, les actions de Medidata ne sont plus échangées au Nasdaq à compter de la clôture des cotations du lundi 28 octobre 2019.