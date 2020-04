Dassault Systèmes - 1er trimestre 2020

Estimations préliminaires de croissance

du chiffre d’affaires non-IFRS

Informations financières préliminaires, non auditées et non-IFRS du 1er trimestre 2020

(croissance du chiffre d’affaires non auditée, à taux de change constants et en normes non-IFRS)

Chiffre d’affaires du 1 er trimestre 2020 estimé entre 2,5% et 5% en dessous de la limite inférieure des objectifs du T120, en raison de la baisse du chiffre d’affaires des nouvelles licences et d’une plus faible activité des services

Croissance estimée du chiffre d’affaire du 1 er trimestre 2020 comprise entre 14% et 17%, reflétant la performance de Medidata et la croissance organique du chiffre d’affaires récurrent

Rappel de la limite basse de notre objectif de croissance initial de 20% établi avant la crise du COVID, à taux de change constants

Chiffre d’affaires récurrent en ligne avec nos objectifs initiaux, représentant environ 84% du chiffre d’affaires logiciel au 1er trimestre. Croissance par rapport à la même période de l’année précédente tirée par des renouvellements robustes et la bonne dynamique de Medidata



VÉLIZY-VILLACOUBLAY, France — 1er avril 2020 — Dassault Systèmes (Euronext Paris: #13065, DSY.PA), publie ce jour ses premières estimations de croissance du chiffre d’affaires non auditées et en normes non-IFRS, pour le 1er trimestre clos le 31 mars 2020. Le groupe publiera ses résultats financiers pour le 1er trimestre le 23 avril 2020 tel que précédemment annoncé.

Les informations financières estimées, non auditées et en normes non-IFRS présentées ci-dessous sont établies sur la base de nos premières estimations et feront l’objet d’un examen plus approfondi. Le chiffre d’affaires non-IFRS exclut le traitement comptable des produits constatés d’avance liés aux acquisitions.

Bernard Charlès, Vice-président du Conseil d’administration, Directeur général de Dassault Systèmes, commente,

“ Cette crise sans précédent provoquée par le SARS-CoV-2 crée d'immenses défis pour la société à de multiples niveaux. Dans ce contexte de grande incertitude, il nous semble de bonne gouvernance de donner une première estimation de son impact sur notre chiffre d’affaires pour le premier trimestre 2020.

“Grâce à la plateforme 3DEXPERIENCE disponible sur site, connectée à distance, et sur le cloud, nous maintenons le service et l’assistance dont nos clients ont besoin en ces temps difficiles. Nous constatons l'agilité de certains d’entre eux à utiliser notre environnement collaboratif en ligne pour poursuivre le développement de leurs projets d'ingénierie et de fabrication et pour adapter leur chaîne d'approvisionnement.

“Cette période de défi mondial et de profonde transformation confirme la pertinence des investissements réalisés récemment pour devenir un acteur majeur dans le secteur des Sciences de la Vie et de la Santé. Cette démarche audacieuse d’acquisition de Medidata a été rendue possible grâce au soutien de nos actionnaires. Lorsque cette période difficile sera passée, nous veillerons à aider tous nos clients à s'adapter et à se renforcer dans nos trois secteurs stratégiques, Industries Manufacturières, Sciences de la Vie et la Santé, et Infrastructures et Territoires. ”

Pascal Daloz, Directeur des opérations et Directeur financier de Dassault Systèmes,

“Au premier trimestre, nous constatons la robustesse de notre business model, avec un chiffre d’affaires récurrent qui représente 84% du chiffre d’affaires logiciel. Grâce à la résistance du chiffre d’affaires récurrent et à la dynamique de Medidata, nous enregistrons une croissance à deux chiffres du chiffre d’affaires à taux de change constants pour le trimestre.

"De plus, compte tenu des impératifs actuels dans toutes les industries que nous servons, en particulier dans le secteur de la Santé, nous concentrons nos efforts dans ce domaine et nous travaillons intensément avec Medidata pour identifier des solutions avancées et innovantes. Nous souhaitons ainsi aider les entreprises pharmaceutiques et les fabricants de dispositifs médicaux à analyser l'impact de la pandémie sur les essais cliniques et à tirer parti des technologies actuelles et en développement pour atténuer les risques grâce à une utilisation accrue des possibilités offertes par la virtualisation.

“Nous publierons nos résultats financiers le 23 avril 2020 et examinerons à cette occasion les perspectives pour l'année entière. ”

Information à taux de change constants

Toutes les informations sont exprimées à taux de change constants. Pour les objectifs financiers du premier trimestre, le Groupe a pris l’hypothèse de taux de change moyens de 1,15 dollar U.S. pour 1,00 euro et de 125 yens pour 1,00 euro.

Calendrier des résultats du premier trimestre et quiet period

Dassault Systèmes publiera ses résultats financiers pour le 1er trimestre 2020, tel que précédemment annoncé, le 23 avril 2020. Suite à ce communiqué de presse sur les estimations préliminaires de chiffre d’affaires du 1er trimestre 2020, le Groupe se replace en quiet period.

About Dassault Systèmes

Dassault Systèmes, la société 3DEXPERIENCE, est un catalyseur du progrès humain. Nous proposons aux entreprises et aux particuliers des environnements virtuels 3D collaboratifs pour imaginer des innovations durables. En créant des jumeaux d'expérience virtuelle du monde réel avec notre plateforme 3DEXPERIENCE et nos applications, nos clients repoussent les limites de l'innovation, de l'apprentissage et de la production. Dassault Systèmes apporte de la valeur à plus de 270 000 clients de toutes tailles, dans toutes les industries, dans plus de 140 pays. Pour plus d'informations, visitez www.3ds.com/fr



©2020 Dassault Systèmes. Tous droits réservés. 3DEXPERIENCE, l'icône du Compass, le logo 3DS, CATIA, BIOVIA, GEOVIA, SOLIDWORKS, 3DVIA, ENOVIA, EXALEAD, NETVIBES, MEDIDATA CENTRIC PLM, 3DEXCITE, SIMULIA, DELMIA, et IFWE sont des marques commerciales ou des marques déposées de Dassault Systèmes, société Européenne immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro B 322 306 440, ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Pièce jointe