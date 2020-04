Dassault Systemes : La valeur du jour à Paris - DASSAULT SYSTEMES à la dernière place du CAC 40 en raison de son avertissement

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Dassault Systèmes (-4,11% à 127 euros), qui avait, jusqu'à présent, bien résisté en Bourse aux fortes perturbations liées au coronavirus, est relégué à la dernière place du CAC 40 après son avertissement sur ses revenus. Pour autant, l'éditeur de logiciels de conception et de fabrication assistée par ordinateur surperforme encore d'environ 16% l'indice depuis le 1er janvier, bénéficiant de ses importantes perspectives de croissance. Pour le premier trimestre, il vise désormais une croissance du chiffre d'affaires entre 14% et 17% à taux de change constants contre un minimum de 20% auparavant.Cette progression est soutenue par Medidata, l'éditeur de logiciels spécialisé dans le suivi et l'optimisation des essais cliniques racheté en 2019, et par la croissance organique du chiffre d'affaires récurrent, qui est issu des souscriptions et de la maintenance. Ce dernier est en ligne avec les objectifs initiaux du groupe et représente environ 84% du chiffre d'affaires logiciel.L'avertissement trouve son origine dans la baisse des revenus tirés des nouvelles licences et d'une plus faible activité des services. Ainsi que Jefferies l'explique, les restrictions appliquées aux voyages pénalisent les ventes de nouvelles licences et des services, car les représentants commerciaux, les ingénieurs commerciaux et les intégrateurs de systèmes ne peuvent pas se rendre en personne chez les clients.Les ventes de licences avaient déjà déçu au second semestre 2019 et l'éditeur de logiciels tablait au mieux sur une stabilité ou au pire une baisse de 5% à taux de change constants sur les trois premiers mois de 2020. Goldman Sachs estime que les ventes de nouvelles licences ont reculé de 20% à 25% à taux de change constants alors qu'il prévoyait un recul de 10%. Barclays évalue leur baisse à 25%.Goldman Sachs anticipe une aggravation de la baisse au deuxième trimestre étant donné l'incertitude actuel, rappelant qu'elles avaient enregistré des chutes comprises entre 25% et 44% entre le troisième trimestre 2008 et le quatrième trimestre 2009.Dassault Systèmes visait par ailleurs une progression de 20% 25% des services au premier trimestre.“Nous publierons nos résultats financiers le 23 avril 2020 et examinerons à cette occasion les perspectives pour l'année entière ” a déclaré le directeur financier, Pascal Daloz. Le groupe n'a pas donné d'indications sur sa politique de dividendes.