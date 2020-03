Dassault Systèmes : Mise à disposition du Document d'enregistrement universel 2019

Dépôt du Document d’enregistrement universel 2019 /

Objectifs financiers 2020

Vélizy-Villacoublay, le 20 mars 2020 – Dassault Systèmes (Euronext Paris : #13065, DSY.PA) annonce que son Document d’enregistrement universel 2019 (anciennement Document de référence et valant rapport financier annuel) a été déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 19 mars 2020 conformément à l’article 212-13 de son Règlement général.

Ce document est disponible sur le site de la société à l’adresse https://www.3ds.com/fr/investisseurs/ (rubriques Investisseurs/Information réglementée ou Investisseurs/Rapports annuels). Des exemplaires du Document d’enregistrement universel sont également disponibles sur demande au siège de Dassault Systèmes (10, rue Marcel Dassault, CS 40501 – 78946 Vélizy-Villacoublay Cedex, France).

Les documents suivants prévus par les dispositions légales et réglementaires sont intégrés dans le Document d’enregistrement universel :

le rapport financier annuel 2019 ;

le rapport du Conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise ; et

le descriptif du programme de rachat d’actions proposé à l’Assemblée générale.

La section « Facteurs de risques » du Document d'enregistrement universel 2019, en particulier le facteur de risque intitulé « Un environnement économique mondial incertain », tient compte de la crise liée à l’épidémie de Covid-19, notamment en évoquant le risque de ralentissement économique résultant d’éventuelles crises sanitaires comme celle-ci.

Objectifs financiers 2020 :

Des objectifs initiaux pour 2020 ont été annoncés le 6 février 2020 lors de la publication des résultats annuels préliminaires, non audités, pour 2019. Dans le contexte actuel, il est difficile de prévoir, à la date du dépôt du Document d'enregistrement universel 2019, l'impact de la crise liée à l'épidémie de Covid-19, en raison des incertitudes quant à son ampleur, son étendue géographique et sa durée, sur les objectifs 2020 publiés le 6 février dernier. Dassault Systèmes ne peut donc ni confirmer ni infirmer ses objectifs 2020 à la date de dépôt de son Document d’enregistrement universel 2019. Ces objectifs pourraient toutefois être revus dans le courant de l’année 2020 en raison du ralentissement économique causé par l’actuelle épidémie de Covid-19, tel que ce risque est décrit dans la section « Facteurs de risque » du Document d’enregistrement universel, en particulier celui intitulé « Un environnement économique mondial incertain » qui évoque la possibilité de risques comme le report ou l’annulation de décisions d’investissement par certains clients, l’allongement des cycles de vente ou encore l’émergence d’importantes difficultés économiques de clients ou de partenaires.

___________





Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres de Dassault Systèmes. Si vous souhaitez obtenir des informations plus complètes concernant Dassault Systèmes, nous vous invitons à vous reporter aux documents publics déposés en France auprès de l’Autorité des Marchés Financiers, également disponibles sur notre site internet www.3ds.com/fr .

Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que Dassault Systèmes estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations.

À propos de Dassault Systèmes

Dassault Systèmes, la société 3DEXPERIENCE, est un catalyseur du progrès humain. Nous proposons aux entreprises et aux particuliers des environnements virtuels 3D collaboratifs pour imaginer des innovations durables. En créant des jumeaux d'expérience virtuelle du monde réel avec notre plateforme 3DEXPERIENCE et nos applications, nos clients repoussent les limites de l'innovation, de l'apprentissage et de la production. Dassault Systèmes apporte de la valeur à plus de 270 000 clients de toutes tailles, dans toutes les industries, dans plus de 140 pays. Pour plus d'informations, visitez www.3ds.com/fr .

©2020 Dassault Systèmes. Tous droits réservés. 3DEXPERIENCE, l’icône du Compass, le logo 3DS, CATIA, BIOVIA, GEOVIA, SOLIDWORKS, 3DVIA, ENOVIA, EXALEAD, NETVIBES, MEDIDATA, CENTRIC PLM, 3DEXCITE, SIMULIA, DELMIA, et IFWE sont des marques commerciales ou des marques déposées de Dassault Systèmes, société Européenne immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro B 322 306 440, ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. L’utilisation de toute marque déposée de Dassault Systèmes ou de ses filiales est soumise à leur approbation expresse et écrite.

CONTACTS :

Dassault Systèmes :

François-José Bordonado/Béatrix Martinez

+33 1 6162 6924

Pièce jointe