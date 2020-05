Dassault Systemes : Rapport des CAC sur la 13ème résolution 0 05/05/2020 | 15:20 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires PricewaterhouseCoopers Audit ERNST & YOUNG et Autres Dassault Systèmes Assemblée générale du 26 mai 2020 Treizième résolution Rapport des commissaires aux comptes sur la réduction du capital PricewaterhouseCoopers Audit 63, rue de Villiers 92208 Neuilly-sur-Seine S.A.S. au capital de € 2 510 460 672 006 483 R.C.S. Nanterre Commissaire aux Comptes Membre de la compagnie régionale de Versailles ERNST & YOUNG et Autres Tour First TSA 14444 92037 Paris-La Défense cedex S.A.S. à capital variable 438 476 913 R.C.S. Nanterre Commissaire aux Comptes Membre de la compagnie régionale de Versailles Dassault Systèmes Assemblée générale du 26 mai 2020 Treizième résolution Rapport des commissaires aux comptes sur la réduction du capital Aux Actionnaires, En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société et en exécution de la mission prévue à l'article L. 225-209 du Code de commerce en cas de réduction du capital par annulation d'actions achetées, nous avons établi le présent rapport destiné à vous faire connaître notre appréciation sur les causes et conditions de la réduction du capital envisagée. Votre conseil d'administration vous propose de lui déléguer, pour une période expirant à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020, tous pouvoirs pour annuler, dans la limite de 5 % de son capital, par période de vingt-quatre mois, les actions achetées au titre de la mise en œuvre d'une autorisation d'achat par votre société de ses propres actions dans le cadre des dispositions de l'article précité. Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences conduisent à examiner si les causes et conditions de la réduction du capital envisagée, qui n'est pas de nature à porter atteinte à l'égalité des actionnaires, sont régulières. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur les causes et conditions de la réduction du capital envisagée. Neuilly-sur-Seine et Paris-La Défense, le 24 avril 2020 Les Commissaires aux Comptes PricewaterhouseCoopers Audit 2020.04.24 16:16:48 +02'00' ERNST & YOUNG et Autres NOUR- Signé numériquement par DN : cn=NOUR-EDDINE NOUR-EDDINE ZANOUDA EDDINE ZANOUDA, c=FR, o=EY et ASSOCIES, ou=0002 817723687, email=nour- ZANOUDAeddine.zanouda@fr.ey.com Date : 2020.04.24 12:26:48 +02'00' Thierry Leroux Nour-Eddine Zanouda La Sté Dassault Systèmes SA a publié ce contenu, le 05 mai 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le05 mai 2020 13:19:01 UTC. Document original