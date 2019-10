Dassault Systemes : Systèmes finalise l'acquisition de Medidata et ouvre un nouveau monde d'expériences reposant sur des jumeaux numériques pour le secteur de la santé

La plateforme 3DEXPERIENCE associe modélisation, simulation, science des données, intelligence artificielle et collaboration dans un environnement virtuel pour favoriser l’innovation durable dans le domaine des sciences de la vie

Avec Medidata Solutions, Dassault Systèmes va mener la transformation numérique des sciences de la vie à l’ère de la médecine personnalisée et des expériences centrées sur le patient

L’association de la plateforme 3DEXPERIENCE et de la plateforme Clinical Solutions de Medidata fait le lien entre la recherche, le développement, la fabrication, les essais cliniques et le déploiement commercial dans l’ensemble de l’écosystème de la santé

VÉLIZY-VILLACOUBLAY, le 29 octobre 2019 — Dassault Systèmes (Euronext Paris : #13065, DSY.PA) annonce la finalisation de l’acquisition de Medidata Solutions, Inc . (NASDAQ : MDSO), dont l’expertise clinique et les solutions cloud permettent le développement et la commercialisation de thérapies plus intelligentes. Cette acquisition permet à Dassault Systèmes de se positionner à la pointe de la transformation numérique des sciences de la vie à l’ère de la médecine personnalisée et de l’expérience centrée sur le patient, avec une offre complète qui reflète une connaissance approfondie du secteur de la santé, de son écosystème et de ses besoins.

« Avec les solutions et la talentueuse équipe de Medidata que nous avons le plaisir d’accueillir, nous proposons une combinaison unique d’atouts qui renforceront notre vision, notre culture scientifique, ainsi que notre savoir-faire et nos connaissances de l’industrie des sciences de la vie. Medidata constituera une marque à part entière au sein de notre domaine des solutions d’Information Intelligence », déclare Bernard Charlès, Vice-Président du Conseil d’administration et Directeur Général de Dassault Systèmes. « En alliant des solutions d’intelligence des données à la simulation, nous favorisons le développement de thérapies plus intelligentes contribuant à améliorer la santé de tous. La plateforme inclusive et multidisciplinaire 3DEXPERIENCE jouera un rôle-clé en aidant les innovateurs du secteur de la santé à anticiper et répondre aux besoins d’évolution de l’industrie vers une santé abordable et précise au 21e siècle. Le monde virtuel va repousser les frontières du possible afin de transformer non seulement la recherche et la science, mais également l’ensemble de l’industrie pharmaceutique et des appareils médicaux, ainsi que la médecine au sens large. Après avoir créé des jumeaux numériques pour les voitures et les avions, nous allons faire de même pour le corps humain. »

Aujourd’hui, les entreprises du secteur des sciences de la vie suivent la voie tracée par leurs homologues de l’aéronautique de l’automobile et des hautes technologies, ainsi que d’autres industries qui ont adopté la transformation numérique dans l’économie de l’expérience, pour proposer des expériences personnalisées et non de simples produits. Gérer la complexité de la médecine personnalisée nécessite l’utilisation d’une plateforme numérique pour relier les personnes, les idées et les données. L’association des solutions de Dassault Systèmes et de Medidata rendra cette connexion possible.

Avec la plateforme 3DEXPERIENCE et les solutions de Medidata, les entreprises du secteur des sciences de la vie peuvent accélérer leurs performances industrielles, améliorer la conception d’essais cliniques et accroître l’efficacité de développement des médicaments, ainsi qu’à créer des traitements sur mesure apportant des bénéfices concrets aux patients.

S’appuyant sur ses compétences historiques et sur des données du monde réel, Dassault Systèmes peut aujourd’hui boucler la boucle et permettre à toutes les personnes impliquées dans l’innovation et la commercialisation de solutions thérapeutiques — du laboratoire de recherche au site d’essais cliniques, de l’usine au patient — de travailler en collaboration en enrichissant l’ensemble du processus, grâce à des décisions fondées sur des données et à la capitalisation continue des connaissances.

« Les équipes de Medidata et de Dassault Systèmes partagent déjà une vision commune qui s’appuie sur l’innovation durable pour améliorer les conditions de vie. À présent, nous allons poursuivre sur cette voie en respectant notre engagement commun à atteindre un niveau d’intégration complet au bénéfice de nos clients et de nos partenaires », déclare Tarek Sherif, co-fondateur, président et CEO de Medidata. « Avec le rapprochement de Dassault Systèmes et de Medidata, nous n’avons jamais disposé de meilleurs atouts pour concrétiser notre ambition de fournir le bon traitement au bon patient et au bon moment. »

À l’issue de l’intégration rapide des talentueuses équipes de Medidata au sein de Dassault Systèmes, Medidata deviendra une marque de Dassault Systèmes sur la plateforme 3DEXPERIENCE. L’industrie des sciences de la vie deviendra ainsi la deuxième la plus importante de Dassault Systèmes après celle des transports et de la mobilité, faisant progresser l’innovation durable dans la biosphère, grâce à l’utilisation intelligente des sciences de la biologie, de la chimie et des matériaux, des essais cliniques et des données du monde réel sur le cloud.

Selon les termes de l’accord, conformément à l’annonce du 12 juin 2019, Dassault Systèmes a acquis la totalité des actions ordinaires émises et en circulation de Medidata dans le cadre d'une transaction en numéraire au prix unitaire de 92,25 dollars par action Medidata, soit une valeur d’entreprise totale d’environ 5,8 milliards de dollars.

Suite à la finalisation de cette transaction, les actions de Medidata ne sont plus échangées au NASDAQ à compter de la clôture des cotations du lundi 28 octobre 2019.

