Dassault Systèmes : collabore avec Moderna dans la Covid-19

23/07/2020 | 13:39

Medidata, filiale de Dassault Systèmes, annonce que sa gamme de solutions est utilisée dans le cadre des essais cliniques du vaccin mRNA-1273 de Moderna contre la Covid-19, et notamment des essais de phase 3, à laquelle devraient participer 30.000 patients.



'Les équipes de Medidata et de Moderna progressent avec la rapidité et l'urgence rendues nécessaires par la pandémie mondiale en s'appuyant sur la plateforme cloud innovante et évolutive de Medidata pour les activités de développement clinique', explique la société.



Elle ajoute que cet essai clinique est l'un des plus importants à ce jour à intégrer la capture des données effectuée directement par les patients, limitant leurs déplacements dans les centres médicaux et leur permettant d'utiliser leurs propres appareils.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.