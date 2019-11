Dassault Systèmes : “Life Sciences Day” de Dassault Systèmes à New York : Révéler un monde d'expériences de jumeaux numériques virtuels pour la santé

VÉLIZY-VILLACOUBLAY, France — 13 novembre 2019 — Dassault Systèmes (Euronext Paris : #13065, DSY.PA) organise ce jour à New York, mercredi 13 novembre 2019, à partir de 9h00, heure locale, une présentation aux analystes et aux investisseurs dédiée aux Sciences de la Vie. Cet événement comprend des présentations par l'équipe de direction qui seront diffusées en direct sur internet et pourront être écoutées en différé à l'adresse suivante : https://investor.3ds.com/events/event-details/life-sciences-day.

Bernard Charlès, Vice-président du Conseil d’administration, Directeur général de Dassault Systèmes, déclare :

« Les Sciences de la Vie sont désormais un nouveau secteur industriel cœur – le deuxième en importance pour Dassault Systèmes – notre idée est simple : aider les chercheurs à la pointe de l’innovation à mettre au point des thérapies plus intelligentes pour une meilleure santé. A l'ère de la médecine de précision et de l'expérience du patient, il est clair que l'avenir des soins de santé sera façonné par des plateformes inclusives et multidisciplinaires grâce auxquelles seront mis en œuvre des expériences de jumeaux numériques pour la santé. Nous avons créé des jumeaux numériques de voitures et d’avions ; nous ferons de même pour le corps humain.

La plateforme 3DEXPERIENCE combine la modélisation, la simulation, la science des données, l’intelligence artificielle et la collaboration au sein d’un monde virtuel, avec comme objectif de réaliser une innovation durable dans les Sciences de la Vie. Aujourd'hui Dassault Systèmes apporte une approche nouvelle, unifiée et intégrale de la recherche et de la découverte, du développement, des essais cliniques, de la fabrication et de la commercialisation de nouvelles thérapies et technologies de santé.

Du point de vue des clients, l'opportunité est significative avec 4 500 entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques et plus de 50 000 entreprises de dispositifs médicaux pouvant être intéressées. »

Pascal Daloz, Directeur général adjoint, Affaires financières et Stratégie de Dassault Systèmes, ajoute :

« En juin 2018, nous avons annoncé notre plan 2018-2023 qui consiste à doubler notre bénéfice net non-IFRS par action, avec un objectif de 6,00 euros environ. Les principaux moteurs de croissance du chiffre d'affaires sont notre plateforme 3DEXPERIENCE, nos Industry Solution Experiences, la diversification grandissante de nos activités par secteur industriel et par zone géographique, ainsi que les nouvelles opportunités d'utilisation du Cloud. En complément de nos principaux moteurs de croissance, nous avons récemment ajouté Medidata Solutions dont l’acquisition a été finalisée le 28 octobre 2019. Sur la base de notre évaluation des opportunités de croissance entre 2020 et 2023, nous estimons que la contribution de Medidata devrait représenter environ 0,70 euro par action et plus important encore, offrir un potentiel de croissance allant au-delà de 2023. »

