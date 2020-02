Dassault Systèmes : projet de jumeau numérique du corps

06/02/2020 | 08:59

Dassault Systèmes dévoile son orientation stratégique pour les prochaines années, axée sur la transformation des soins apportés aux individus et sur l'amélioration de leur qualité de vie, en rendant possible le 'jumeau numérique du corps humain'.



Conçu avec la plateforme 3DEXPERIENCE, ce dernier intègre la modélisation, la simulation, l'intelligence des informations et la collaboration. Il réunit les biosciences, les sciences des matériaux et les sciences des informations.



Pour soutenir sa nouvelle ambition, Dassault Systèmes se concentrera sur le développement de son leadership dans la santé et les sciences de la vie en plus des infrastructures et des territoires, ainsi que les industries manufacturières.



