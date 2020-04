Dassault Systèmes : révise ses objectifs 2020 pour tenir compte de la crise sanitaire

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'éditeur de logiciels Dassault Systèmes a révisé jeudi ses perspectives pour l'exercice 2020 afin de tenir compte des effets de la crise sanitaire sur son activité, après avoir enregistré une hausse de son bénéfice par action (BNPA) au premier trimestre.

Pour l'ensemble de l'année 2020, Dassault Systèmes anticipe désormais, en données non IFRS, un chiffre d'affaires de 4,50 à 4,55 milliards d'euros, une marge opérationnelle d'environ 29,5% et un BNPA de 3,65 euros à 3,72 euros, traduisant une variation comprise entre 0% et 2% sur un an.

Dassault Systèmes tablait auparavant, en données non IFRS, sur un chiffre d'affaires en progression de 21% à 23% à changes constants, soit compris entre 4,84 milliards et 4,89 milliards d'euros, un bénéfice net par action compris entre 4,15 et 4,20 euros, en progression de 14% à 15% à changes constants, et une marge opérationnelle de l'ordre de 31% à 31,5%.

Pour le seul deuxième trimestre, l'éditeur de logiciels prévoit, en données non IFRS, un chiffre d'affaires de 1,04 milliard à 1,07 milliards d'euros, en hausse de 9% à 12% à taux de change constants, une marge opérationnelle de 25% à 26,5% et un bénéfice par action de 0,72 à 0,77 euro par action, en recul de 12% à 6%.

Pour l'ensemble de ces prévisions, Dassault Systèmes a expliqué avoir pris plusieurs hypothèses afin de tenir compte de l'impact de la crise sanitaire sur son activité, notamment une chute du chiffre d'affaires non IFRS des licences comprise entre 20% et 17% à taux de change constants.

"Nous faisons l'hypothèse d'une baisse significative du produit intérieur brut (PIB) mondial du fait des restrictions qui affectent un nombre significatif des secteurs industriels que nous servons, avec un impact plus important au deuxième trimestre, conformément à ce que la plupart des économistes estiment", a indiqué le directeur financier, Pascal Daloz, cité dans un communiqué. "Notre scénario de prévision envisage une reprise progressive au cours du troisième et du quatrième trimestre, sur la base des plans gouvernementaux actuels et dans une large mesure des avancées thérapeutiques et des développements de vaccins", a-t-il poursuivi.

Au premier trimestre, l'éditeur de logiciel a réalisé, en données IFRS, un chiffre d'affaires de 1,13 milliard d'euros, une marge opérationnelle de 13,3% et un BNPA de 43 centimes.

L'éditeur publie également des résultats en données non IFRS, considérant qu'elles reflètent mieux ses performances opérationnelles. Sur cette base, le chiffre d'affaires du premier trimestre a atteint 1,14 milliard d'euros, en hausse de 17% à taux de change constants. Le groupe avait prévenu début avril que ses revenus afficheraient une progression de 14% à 17% à taux de change constants.

La marge opérationnelle est ressortie à 29,2%, en baisse de 3,6 points sur un an. Le BNPA a atteint 0,95 euro, en amélioration de 7% à changes constants.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones

