Dassault Systemes :  Systèmes et Bouygues Construction renforcent leur engagement à réinventer le secteur de la construction

Dassault Systèmes et Bouygues Construction renforcent leur engagement à réinventer le secteur de la construction

Bouygues Construction, en tant qu’entreprise générale, développera des projets résidentiels en utilisant la plateforme 3DEXPERIENCE sur le cloud pour sa transformation métier.

La deuxième phase de ce partenariat de long terme entre deux entreprises européennes a pour but d’améliorer la santé-sécurité, l’intégration du développement durable dans les projets ainsi que l’efficacité des process chez Bouygues Construction.

Ce partenariat permet à Dassault Systèmes de généraliser l’utilisation de jumeaux numériques dans le secteur du bâtiment grâce à ses industry solution experiences « Integrated Built Environment » et « Creative Building Design ».

VÉLIZY-VILLACOUBLAY, 23 juillet 2020 — Dassault Systèmes (Euronext Paris : #13065, DSY.PA) et Bouygues Construction annoncent ce jour la prochaine étape de leur engagement de long terme en vue de réinventer le secteur de la construction pour le rendre plus efficient et plus durable. Bouygues Construction a choisi la plateforme 3DEXPERIENCE sur le cloud de Dassault Systèmes pour mener sa transformation métier et accroître la productivité de ses projets de construction. Cette deuxième phase succède aux phases initiales de numérisation et d’automatisation des processus de Bouygues Construction.

Les citoyens attendent de nouvelles approches en matière d’urbanisation et une plus grande attention à la durabilité. Or, le secteur de la construction doit faire face à des problématiques de productivité, tant en raison de la complexité des projets que de la fragmentation des métiers. La transformation numérique permet de soutenir une économie à la fois plus durable et circulaire, en partageant les connaissances et savoir-faire dans toute la chaîne de valeur, et en donnant naissance à de nouveaux modèles économiques.

Avec la plateforme 3DEXPERIENCE sur le cloud, Bouygues Construction peut adopter une approche systémique de la gestion des projets qui intègre des expériences de jumelage numérique d’un bout à l’autre de la chaîne de valeur. Cette approche permet de passer de documents où les différents métiers interviennent de façon indépendante, à une méthode basée sur des modèles intégrés et collaboratifs.

Cet environnement intégré, inclusif et collaboratif qui utilise une source unique de données exploitables permettra de rationaliser le processus décisionnel entre les différents intervenants — de la direction générale à l’opérateur de terrain — à chaque étape d’un projet. Cela permettra à Bouygues Construction d’augmenter encore la sécurité de ses collaborateurs et partenaires. Cela permettra aussi au groupe de réduire son volume de déchets et d’améliorer la qualité produit de la conception à la construction, en définissant des composants d’assemblage modulaires intégrés dans des lignes de produits telles que les maisons de retraite ou des résidences étudiantes. Cette modularité permettra de faire face à la complexité des projets futurs, tout en répondant à des besoins croissants de personnalisation et de durabilité, et en s’adaptant aux évolutions du marché.

« Bouygues Construction utilise les technologies digitales depuis des années et constate que les cas d’usage pourraient être plus nombreux et apporter plus de valeur. » déclare Philippe Bonnave, président directeur général de Bouygues Construction. « Nous sommes donc à la recherche d’une transformation plus forte qui impacte les process de nos opérations et qui prépare le futur de l’entreprise : une transformation amenant plus de transversalité en interne et avec nos parties prenantes pour apporter toujours plus de valeur à nos clients. »

« L’utilisation du jumeau virtuel dans la construction est un processus inclusif et - grâce au cloud et à la mobilité - abordable. Contrairement aux méthodes traditionnelles existantes, elle permet à toutes les personnes impliquées de comprendre et de contribuer au processus. Tous les acteurs du secteur aspirent à des modes transformationnels de collaboration et d'innovation. Avez-vous déjà pensé que ce rêve pourrait se réaliser ? » déclare Bernard Charlès, Vice-Président du Conseil d’Administration et Directeur général de Dassault Systèmes. « Cette approche révolutionnaire, basée sur la plateforme 3DEXPERIENCE, constitue la base de notre partenariat de long terme avec Bouygues Construction. Il représente une formidable opportunité d’allier nos leaderships et nos expertises respectifs, ainsi que d’amorcer une nouvelle dynamique dans l’écosystème du bâtiment et des travaux publics pour tendre vers une durabilité accrue. »

Sur les réseaux sociaux :

Partagez sur Twitter : .@Dassault3DS et @Bouygues_C réaffirment leur engagement à réinventer le secteur de la construction #3DEXPERIENCE #BIM #INNOVATION

Dassault Systèmes sur les réseaux sociaux : Twitter Facebook LinkedIn YouTube

Bouygues Construction sur les réseaux sociaux : Twitter , Facebook , LinkedIn , YouTube , Instagram

Pour de plus amples informations :

À propos des Industry Solution Experiences développées par Dassault Systèmes pour le secteur de la construction, des villes et des territoires : ifwe.3ds.com/construction-cities-territories .

Pour plus d’informations sur la plateforme 3DEXPERIENCE, les solutions de création 3D, de maquette numérique en 3D et de gestion du cycle de vie des produits de Dassault Systèmes : 3ds.com/fr .

###





À propos de Dassault Systèmes

Dassault Systèmes, l’entreprise de la 3DEXPERIENCE, est un « accélérateur de progrès humain ». Elle propose aux entreprises et aux particuliers des environnements virtuels collaboratifs qui leur permettent d’imaginer des innovations plus durables. En développant un jumeau virtuel du monde réel, grâce à la plateforme 3DEXPERIENCE et à ses applications, Dassault Systèmes donne à ses clients les moyens de repousser les limites de l'innovation, de l'apprentissage et de la production. Les 20 000 collaborateurs de Dassault Systèmes travaillent à créer de la valeur pour nos 270 000 clients de toutes tailles, dans toutes les industries, dans plus de 140 pays. Pour plus d'informations, visitez notre site www.3ds.com/fr

3DVIAEXPERIENCE®, l’icône Compass, le logo 3DS, CATIA, BIOVIA, GEOVIA, SOLIDWORKS, 3DVIA, ENOVIA, EXALEAD, NETVIBES, MEDIDATA, CENTRIC PLM, 3DEXCITE, SIMULIA, DELMIA et IFWE sont des marques commerciales ou des marques déposées de Dassault Systèmes, une « société européenne » française (registre du commerce de Versailles n° B 322 306 440) ou de l’une de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d’autres pays.

À propos de Bouygues Construction

Acteur global de la construction présent dans plus de 60 pays, Bouygues Construction conçoit, réalise et exploite des projets dans les secteurs du bâtiment, des infrastructures et de l’industrie. Leader de la construction durable responsable et engagé, Bouygues fait de l’innovation sa première valeur ajoutée : une « innovation partagée » au bénéfice de ses clients, tout en améliorant sa productivité et les conditions de travail de ses 56 980 collaborateurs. En 2019, Bouygues Construction a réalisé un chiffre d’affaires de 13,4 milliards d’euros. Pour tout complément d’information : bouygues-construction.com/.

Contacts presse :

Dassault Systèmes

Arnaud Malherbe / Déborah Cobbi

01 61 62 87 73 / 01 61 62 70 83

arnaud.malherbe@3ds.com / deborah.cobbi@3ds.com

Bouygues Construction

Hubert Engelmann : 06 99 05 46 66 / h.engelmann@bouygues-construction.com

Marie Pinot : 07 61 64 22 81 / m.pinot@bouygues-construction.com

Pièce jointe