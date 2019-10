ZBJCCACY - RE: Prise de position ZB à l'achat : Je ne me suis pas placé hier car je ne Merci de vos avis.

Je suis abonné depuis peu, et après avoir testé TradingSat pendant un mois (suis sorti en PV de RDC alors qu'ils attendent toujours dans leur portif à -17%...).

Ici, il faut évaluer sois même les positions proposées avant de s'engager (et c'est contractuel), mais c'est correct et les outils proposés sont interessants.

Leur présentation des performances me semble honnête, et effectivement il savent ce qu'ils font

MAIS : Et Mrs de ZB si vous me lisez j'espère une réponse, j'aimerais, dans ce cas précis sur DSY, que l'on m'explique pourquoi on s'engagerait alors que l'analyse ZoneBourse n'y est pas favorable.

Cela dit,A leur décharge, la période est à la prudence et ils tentent quelque lanés dans ce contexte

====================================