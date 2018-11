Datacolor confirme ses résultats et maintient le dividende inchangé

Zurich (awp) - Le groupe Datacolor a bien poursuivi sa croissance sur l'exercice décalé 2017/18, clos fin septembre. Les ventes ont connu une poussée à deux chiffres mais la rentabilité s'est nettement érodée. Les actionnaires se verront néanmoins proposer une rémunération inchangée de 15 francs suisses par action pour l'année écoulée.

Le chiffre d'affaires a bondi de 11% à 81,1 millions de dollars. Exprimée en monnaies locales, la croissance est ramenée à 8%, a précisé le spécialiste de la colorimétrie mardi dans un communiqué, confirmant les chiffres publiés fin octobre.

L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) s'est contracté de 5,6% à 8,4 millions et la marge afférente de 1,9 point de pourcentage à 10,3%, une contre-performance que Datacolor explique par "de nombreux lancements et deux commandes importantes à marges plus faibles".

Plombé par une baisse du résultat financier, le bénéfice net a été amputé de plus d'un tiers à 4,1 millions de dollars, ce qui correspond à un gain par action de 25,29 dollars, contre 42,78 dollars un an plus tôt.

Dans la foulée de ses résultats, le groupe lucernois annonce des changements à sa direction, avec l'entrée au conseil d'administration de Jvo Grundler en remplacement de Peter Beglinger, qui après 26 ans passés dans l'organe de surveillance a repris au 1er novembre les rênes financières de l'entreprise.

Pour l'exercice en cours, la direction s'attend à réaliser un chiffre d'affaires similaire à légèrement inférieur à 2017/18, assorti de marges stables, pour autant que l'économie mondiale ne se dégrade pas plus "en raison de mesures protectionnistes et de conflits politiques".

