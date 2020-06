Datacolor supprime des emplois à cause de la crise du coronavirus

Zurich (awp) - Le spécialiste lucernois de la colorimétrie Datacolor ressent les effets de la crise du coronavirus et a décidé de réduire ses effectifs au niveau mondial, à hauteur d'un pourcentage élevé à un chiffre. L'entreprise ne précise pas, dans son communiqué de vendredi soir, le nombre exact d'emplois qui seront supprimés. Selon le site internet du groupe, ce dernier emploie actuellement 350 salariés dans 25 pays.

Les suppressions sont le résultat de l'évolution économique difficile sur les marchés clés du groupe. Datacolor renforce sa souplesse financière et veut créer les conditions pour se mouvoir avec succès dans un environnement économique difficilement prévisible. Les projets stratégiques de croissance et le développement de l'assortiment sont maintenus.

Datacolor est une entreprise active globalement dans le domaine des solutions numériques pour la gestion des couleurs, les logiciels, le matériel et les services de colorimétrie. Le groupe compte des clients dans les secteurs du textile et de l'habillement, des couleurs et de l'impression, de l'automobile, du plastique, de la photographie et de la vidéographie.

kw/rp