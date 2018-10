Datacolor: ventes annuelles en hausse mais bénéfice en baisse

Zurich (awp) - Datacolor a poursuivi sa croissance lors de son exercice décalé 2017/18 clos fin septembre, mais a moins gagné. Le chiffre d'affaires s'est étoffé de 11% à 81,8 millions de dollars, après 72,8 millions un an plus tôt. En monnaies locales, la progression est de 8%, a précisé l'entreprise mardi soir.

Au niveau des résultat, l'Ebitda a diminué à 8,4 (8,9) millions de dollars, pour une marge afférente de 10,3% (12,2%). L'Ebit a baissé à 6,2 (6,4) millions pour une marge de 7,6% (8,8%). Influencé par le résultat financier, le bénéfice net a baissé à 4,1 (6,8) millions de dollars.

Au 30 septembre, les liquidités se montaient à 40,6 millions de dollars, contre 38,2 millions un an plus tôt et le taux de fonds propres était stable à 63%.

Le rapport annuel détaillé sera publié le 13 novembre prochain.

