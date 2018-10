Datron : Une nouvelle équipe technique pour DATRON France !

Depuis le lancement de DATRON en France, notre objectif est d'être un partenaire présent auprès de nos clients au niveau du support après-vente. Compte-tenu du nombre croissant de machines DATRON installées en France et du besoin accru en conseil et accompagnements pour optimiser l'utilisation des équipements, DATRON renforce son équipe technique et intègre un pôle dédié aux conseils applications.

En apportant son support à l'équipe itinérante, l'équipe sédentaire permettra aussi à DATRON France d'être plus réactive par rapport aux demandes hotline et SAV. Cette organisation répond au souhait de vous accompagner encore davantage et de vous apporter, au-delà du service après-vente, des conseils process : outils, paramètres, bridage, etc.

La nouvelle équipe

2 techniciens itinérants dotés d'expériences significatives dans le domaine industriel et formés sur le logiciel Mastercam interviennent dans les entreprises équipées de centres UGV DATRON, sur la formation et les opérations d'installation, de maintenance et les interventions sur site.

Lors de leur visite dans vos locaux, n'hésitez pas à leur poser des questions sur l'utilisation de votre CNC DATRON, ainsi que toutes autres questions utiles à vos process.

Yann Daniel, ingénieur application sédentaire, est votre interlocuteur privilégié au niveau de la hotline pour répondre à vos questions. Assisté par notre ingénieur en contrat d'apprentissage, il se consacrera également aux optimisations de process, conseil outils et essais.

Stéphanie Gouttegatte et son équipe vous présente la nouvelle équipe à votre service :

Les techniciens itinérants SAV DATRON :

Basé dans l'ouest de la France, Denis DURAND a rejoint l'équipe DATRON France en décembre 2017.

Diplômé en maintenance industrielle

7 ans d'expérience en tant que technicien maintenance itinérant.

Basé dans l'est de la France, Pierre BOUVIER a rejoint l'équipe DATRON France en septembre 2018.

Diplômé en maintenance des équipements industriels.

10 ans d'expérience en tant que technicien maintenance.

Le service application

Basés au siège de DATRON France à Pringy (74), Yann et Benoit vous donneront des conseils process et animeront les ateliers et démos organisés dans le showroom DATRON et sur les salons. Principalement sédentaires, ils sont vos interlocuteurs privilégiés.

Yann DANIEL a rejoint l'équipe DATRON France en octobre 2018.

Formation génie mécanique et conception de produits industriels

Fort de 12 ans d'expérience en bureau d'études

Benoit DAVID a rejoint l'équipe DATRON France en septembre 2018 et travaille en collaboration avec Yann

DUT Génie mécanique et Productique en poche, il signe chez DATRON France un contrat de professionnalisation de 3 ans pour une formation Ingénieur Mécanique et Productique.

Une équipe à votre service !

Pour garantir la prise en charge rapide et efficace de vos demandes, il est important d'adresser vos demandes aux coordonnées ci-dessous :