Campari : Jefferies rehausse sa cible

30/06/2020 | 15:07

Jefferies rehausse son objectif de cours de 6,5 à sept euros sur Campari tout en réaffirmant son opinion 'conserver', voyant dans la maison italienne de spiritueux des 'aspects attractifs à long terme', mais citant une 'visibilité faible à court terme'.



Le broker considère notamment que le bilan fort du groupe offre du potentiel de progression par des opérations de croissance externe créatrices de valeur, mais préfère rester sur la touche pour le moment, compte tenu d'une valorisation élevée selon lui.



