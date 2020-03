Campari : Oddo confirme son conseil et son objectif

31/03/2020 | 09:49

Campari a indiqué que sa guidance 2020 donnée lors des résultats annuels mi-février ne pouvait pas être confirmée en raison de l'expansion du COVID-19 à de nombreux marchés.



' Nous prévoyons aujourd'hui une baisse de l'EBIT courant de 15% en 2020 ' indique Oddo.



' Campari a indiqué ne pas avoir de problèmes de liquidité, ce qui lui permet (largement) de payer le dividende approuvé vendredi (ce dernier correspond à un montant cash total de 62.9 ME), de procéder au rachat d'actions annoncé en février (350 ME afin de pourvoir aux plans de stock-options en place) et d'assurer le paiement de ses prochaines échéances de dettes ' indique Oddo.



Oddo confirme son opinion Alléger sur la valeur et son objectif de cours de 7,2 E.



' Le titre a perdu 13% depuis début février, ce qui nous semble peu au regard de la révision de BPA que nous avons effectuée sur 2020 (-29%) avec l'intégration de notre scénario COVID-19 ' rajoute Oddo.



