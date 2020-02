Davide Campari Milano S p A : Campari Group annonce la finalisation de l'acquisition de Baron Philippe de Rothschild France Distribution S.A.S

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Finalisation de l'acquisition de

Baron Philippe de Rothschild France Distribution S.A.S.,

qui devient Campari France Distribution S.A.S.

Milan, le 28 février 2020-Suite au communiqué du 20 décembre 2019 relatif à la signature de l'accord pour

l'acquisition de 100% du distributeur français Baron Philippe de Rothschild France Distribution S.A.S.,

Campari Group annonce ce jour la finalisation de l'opération, suite à l'obtention de l'autorisation de l'Autorité de la Concurrence.

La société acquise sera désormais dénommée 'Campari France Distribution S.A.S.'.

L'opération a été finalisée conformément aux termes de l'accord précédemment indiqués.

A PROPOS DE CAMPARI GROUP

Avec un portefeuille de plus de 50 marques qui couvrent les priorités mondiales, régionales et locales, Campari Group est l'un des plus grands acteurs mondiaux du secteur des spiritueux. Les marques reconnues internationalement représentent le principal centre d'intérêt du Groupe Campari et incluent Aperol, Campari, SKYY, Grand Marnier, Wild Turkey et Appleton Estate. Fondé en 1860, Campari Group est le sixième plus grand acteur de l'industrie des spiritueux haut de gamme. Le Groupe dispose d'un réseau de distribution mondial présent dans plus de 190 pays à travers le monde, ainsi que de positions dominantes en Europe et en Amérique. La stratégie de Campari Group vise à associer sa croissance organique, à travers un fort développement de ses marques, à sa croissance externe, par le biais d'acquisitions ciblées de marques et d'activités.

Basé à Sesto San Giovanni, en Italie, Campari Group possède 21 sites de production dans le monde et son propre réseau de distribution dans 21 pays. Campari Group emploie environ 3700 personnes. Les actions de la maison-mère Davide Campari-Milano S.p.A. (Reuters CPRI.MI - Bloomberg CPR IM) sont cotées sur la place boursière italienne depuis 2001. Pour plus d'informations : http://www.camparigroup.com/en.

