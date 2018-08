Campari : Berenberg relève son objectif de cours

16/08/2018 | 11:28

Berenberg réaffirme sa recommandation 'achat' sur Campari et relève son objectif de cours de 7,4 à 8,3 euros, après une publication récente des résultats de premier semestre que le broker qualifie de 'remarquables'.



'Nous comprenons la frustration à court terme liée à une expansion de la marge brute entravée par la forte hausse des prix de l'agave (un produit entrant clé pour la tequila) en 2018', reconnait l'intermédiaire financier.



Berenberg met toutefois en avant l'accélération tirée par les Etats-Unis dans la croissance de l'Aperol, et ses implications pour la croissance des ventes et les marges de la maison italienne de spiritueux sur le moyen terme.



