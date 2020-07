DAVIDsTEA : Les Thés DAVIDsTEA fait le point sur le dépôt des états financiers du T1

MONTRÉAL, le 20 juillet 2020 - Les Thés DAVIDsTEA Inc. (Nasdaq: DTEA) (« DAVIDsTEA » ou la « Société »), l'un des premiers marchands de thé en Amérique du Nord, a annoncé le 5 juin 2020 qu'elle se prévalait de la prolongation générale de 45 jours accordée par les autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières pour le dépôt des états financiers et du rapport de gestion pour son premier trimestre clos le 2 mai 2020. Comme annoncé précédemment, DAVIDsTEA a l'intention de déposer les états financiers du premier trimestre et les documents connexes au plus tard le 31 juillet 2020.

Comme l'exige l'ordonnance générale canadienne, DAVIDsTEA confirme que, depuis le 5 juin 2020, les seuls développements commerciaux importants sont ceux qui figurent dans le (A) la déclaration de changement important déposée sur SEDAR le 14 juillet 2020, indiquant que (i) la Société a obtenu une ordonnance initiale le 8 juillet 2020 en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada) (la « LACC ») de la Cour supérieure du Québec afin de mettre en œuvre un plan de restructuration, laquelle ordonnance initiale prévoit, entre autres, la nomination de PwC à titre de contrôleur dans le cadre des procédures en vertu de la LACC; (ii) le 9 juillet 2020, le United States Bankruptcy Court for the District of Delaware a émis une ordonnance en faveur de DAVIDsTEA et de DAVIDsTEA (USA) Inc., sa filiale américaine en propriété exclusive, en vertu du chapitre 15 de la United States Bankruptcy Code, reconnaissant provisoirement les procédures en vertu de la LACC et appliquant l'ordonnance initiale émise par la Cour supérieure du Québec, assurant ainsi la protection de DAVIDsTEA et de DAVIDsTEA (USA) Inc. contre les actions des créanciers sur leurs actifs aux États-Unis; (iii) suite à l'obtention de l'ordonnance initiale, la Société a envoyé des avis de résiliation de baux pour 82 de ses magasins de détail au Canada et pour l'ensemble de ses 42 magasins de détail aux États-Unis, qui prendront effet 30 jours après la date présumée de réception; (iv) en ce qui concerne le réseau de points de vente de DAVIDsTEA au Canada, les négociations avec les propriétaires des 100 magasins restants ont commencé, bien qu'à l'heure actuelle, l'issue de ces discussions reste incertaine; et (v) dans la mesure où DAVIDsTEA ne parvient pas à conclure des accords avec les propriétaires à des conditions de bail plus favorables, DAVIDsTEA peut résilier les baux et fermer d'autres magasins de façon permanente; et (B) communiqué de presse publié le 16 juillet 2020, indiquant que la Cour supérieure du Québec a émis une ordonnance initiale amendée et mise à jour prolongeant jusqu'au 17 septembre 2020 l'application de l'ordonnance initiale obtenue le 8 juillet 2020 et traitant de certaines questions administratives.



Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés qui traduisent nos opinions, attentes, convictions, plans ou hypothèses concernant des événements ou des résultats futurs qui sont, ou qui pourraient être, considérés comme des « énoncés prospectifs » (forward-looking statements) au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995. La mise en garde qui suit est formulée conformément aux dispositions de cette loi, dans le but de bénéficier de la protection de ses dispositions libératoires. Ces énoncés prospectifs se caractérisent généralement par l'utilisation de mots à connotation prospective, comme « croire », « s'attendre à », « peut », « devrait », « projeter », « environ », « avoir l'intention de », « planifier », « estimer » ou « anticiper », ou encore de leurs formes négatives, de leurs variantes ou de termes de même nature. Ces énoncés prospectifs comprennent tous les éléments qui ne sont pas des faits historiques et comprennent des énoncés concernant nos intentions, nos convictions ou nos attentes actuelles concernant, entre autres, notre processus de restructuration, la pandémie de la COVID-19, notre stratégie de transition vers les ventes en ligne et de gros, les ventes futures par le biais de nos canaux de commerce électronique et de gros, la fermeture de certains de nos magasins de détail, les dettes futures au titre des baux, nos résultats d'exploitation, notre situation financière, nos liquidités et nos perspectives, l'impact de la pandémie de la COVID-19 sur l'environnement macroéconomique mondial, et notre capacité à éviter la radiation des actions ordinaires de la Société de la cote du Nasdaq en raison de la restructuration ou de notre incapacité à maintenir la conformité avec les exigences de cotation du Nasdaq.

Bien que nous croyions que ces opinions et attentes sont fondées sur des hypothèses raisonnables, ces énoncés prospectifs sont intrinsèquement soumis à des risques, incertitudes et hypothèses à notre sujet, y compris les facteurs de risque énoncés dans notre rapport annuel sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 1er février 2020, déposé auprès de la United States Securities and Exchange Commission et de l'Autorité des marchés financiers.

À propos de Les Thés DAVIDsTEA

Les Thés DAVIDsTEA est un important détaillant en ligne et un distributeur de gros en pleine croissance de thés de spécialité, qui offre une sélection exclusive et différenciée de thés en feuilles, de thés préemballés, de sachets de thé et de cadeaux et accessoires liés au thé par l'intermédiaire de plus de 220 magasins de détail détenus et exploités par la Société au Canada et aux États-Unis, ainsi que sur sa plateforme de commerce électronique au www.davidstea.com/ca_fr. Une sélection de produits Les Thés DAVIDsTEA est également disponible dans plus de 2 500 supermarchés et pharmacies du Canada. Le siège social de la Société est situé à Montréal, au Canada.