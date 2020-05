De retour sur la borne haute de son range

Profitant des espoirs de redémarrage de l'économie et d'un possible remède à venir pour le Covid-19, le Dax a repris le chemin de la hausse, revenant à proximité de la borne haute de son range.

Le seuil des 12235 points pourraient de nouveau jouer son rôle et engendrer quelques prises de bénéfices, avec les tensions commerciales persistantes entre Pékin et Washington.

Nous anticipons de nouveaux dégagements dans la zone de cours actuelle, qui pourraient ramener l'indice vers les 10600 points (moyenne mobile à 20 jours) voire 10250 points par extension.



On pourra donc acheter le turbo put illimité Société Générale 12F2Z qui cote 1.64 EUR. La réalisation de ce scénario permettrait de réaliser des gains respectifs de 35% et 55% pour ce produit dérivé.

Le seuil d'invalidation théorique fixé initialement vers 11420 points limitera le risque à 38%.





Nous assurons le suivi des produits proposés et rédigeons une nouvelle recommandation pour la sortie de la ligne (sauf en cas de désactivation). A ce titre, les objectifs et seuils d’invalidation sont indiqués à titre informatif et peuvent évoluer en fonction des conditions de marché et de nos convictions.

Mnemo Type Barrière Prix d'exercice Echéance 12F2Z PUT 12450 PTS 12786 PTS -