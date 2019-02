Accueil Zone bourse > Warrants > Euronext Paris > COMMERZBANK/PUT/DAX/11000/0.01/20.09.19 4F94Z DE000CJ80ZN4 COMMERZBANK/PUT/DAX/11000/0.01/20.09.19 (4F94Z) Ajouter à ma liste Mes dernières consult. Top consult. Gérer les listes Temps réel Euronext Paris - 22/02 18:30:02 3.77 EUR -4.31% 22/02 DAX : Achat du put 4F94Z Synthèse Cotations Graphiques Actualités Communauté Achat du put 4F94Z Recevoir les alertes Envoyer par e-mail :

Opinion : Négative sous les 10465 EUR

Objectif de cours : 10900 EUR

Stop de protection: 11800 EUR





Parmi les mouvements ostentatoires du dernier mois glissant, Fresenius Medical Care gagne 10%. Le groupe basé à Hambourg avait connu une année 2018 délicate avec une chute de 30%. Il s’agit en fait d’un rattrapage après une sanction trop punitive. RWE, le distributeur d’énergie, remonte la pente également en progressant de 9% sur la même période et continue sur sa lancée, puisque le titre se valorise de 28% depuis le double-bottom de novembre à 17 EUR.



A contrario, la très médiatique Wirecard affiche toujours autant de volatilité pour céder sur le mois un déficit de 20%, depuis les affirmations du Financial Times sur des doutes comptables. Dans la lignée des baisses ThyssenKrupp recule de 19% après l’annonce d’une émission obligataire.



Techniquement en données journalières, les cours reviennent tester la ligne intermédiaire des 11465 points. L’orientation des moyennes mobiles reste plutôt neutre, ce qui milite pour un prolongement de la période actuelle de stabilité entre cette borne supérieure des 11465 points et le support fixé vers 10900 points.

La proximité de cette borne haute suggère ainsi de passer vendeur afin de mettre à profit une nouvelle phase de consolidation en direction des 10900 points.



On pourra acheter le put Commerzbank 4F94Z qui cote 3.88 EUR pour un strike à 11000 points et une échéance au 20/09/2019. Le ralliement de la zone des 10900 points permettrait de réaliser un gain de l'ordre de 45% pour ce produit dérivé et le seuil d'invalidation fixé vers 11800 points limitera le risque à 30%.







L'Allemagne reste très concernée par le conflit commercial larvé entre les États-Unis et l'Europe. Les constructeurs allemands attendent la décision de Trump pour savoir si des taxes additives peuvent s'appliquer aux exportations de véhicules allemands, ce qui limite la portée du mouvement haussier actuel.

© Zonebourse.com 2019 Recevoir les alertes Avertissement : Surperformance attire l'attention de tout investisseur sur les spécificités des warrants et notamment sur le fait que les warrants, eu égard à leur nature optionnelle, peuvent connaître d'amples fluctuations de cours et même perdre l'intégralité de leur valeur. Les analyses réalisées par la société Surperformance, éditrice du site zonebourse.com, n'ont aucune valeur contractuelle et ne constituent en aucun cas une offre de vente ou une sollicitation d'achat de valeurs mobilières ou autre produit financier. La responsabilité de la société Surperformance ainsi que ses dirigeants et salariés ne saurait être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun. Les informations, graphiques, chiffres, opinons ou commentaires rédigés par les équipes de rédaction de Surperformance éditrice du site zonebourse.com s‘adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations qui y sont développées. Ces dernières sont diffusées à titre purement indicatif, Surperformance ne peut en garantir l'exactitude ou la fiabilité. Données statiques Type de produit Warrants (Put) Sous-jacent DAX WKN CJ80ZN Prix d'exercice 11000 EUR Date d'émission 15/02/2019 Maturité 20/09/2019 Parité 100:1 Emetteur Commerzbank Option européenne ou américaine Européen Cours d'émission 4.89 Volume d'émission 1 000 000 Valeur intrinsèque 0.9601 Indicateurs Techniques Delta -0.3517 Elasticité 10.675 Premium 7.2894 Gearing 30.3515 Theta -0.0914 Vega 0.3225