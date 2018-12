Amplitude haussière limitée Envoyer par e-mail :

Volkswagen regagne 5.8% sur la semaine glissante accompagnée par BMW (+2.8%), prouvant des achats à bon compte sur le compartiment automobile largement déficitaire en 2018. A contrario, Fresenius et sa filiale FMC se dégradent fortement (-10%), après un nouvel avertissement sur les résultats.



Techniquement, en données quotidiennes, le Dax tente une remobilisation acheteuse depuis le point bas des 10620 points. Les nombreux gaps laissés à la baisse montrent la puissance du courant vendeur lors de son expression. Une tentative de rebond en V-bottom se met en place mais devrait vite se trouver contestée dans la zone des 11 000 points, niveau convergent de la moyenne mobile 20 jours et un dernier gap du 6 décembre. Ce retour haussier s’apparente plus à un pullback vers cette résistance qu’à un redémarrage à forte amplitude haussière. L’indice pourrait revenir, de ce fait, tester le support des 10620 points.

