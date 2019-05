En panne de direction claire Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse du 22/05/2019 | 11:39





Sur la séquence hebdomadaire, Wirecard se situe au-devant de la scène en cumulant 9.2% de performance, le titre se trouve boosté par les analystes. Derrière le spécialiste de la monétique, les écarts sont moins significatifs. Notons tout de même, Linde et Adidas qui progressent de 3%. A l’inverse, les constructeurs automobiles ressortent une fois de plus perdants du conflit sur les échanges internationaux, à l’image de BMW qui cède 4.7% sur la même période de référence.



Graphiquement, en données journalières, les cours se maintiennent au-delà de la moyenne de 50 jours. A ce stade de la configuration, les indices se situent, par conséquent, a mi-chemin entre les récents plus hauts à 12435 points et le gap haussier laissé ouvert à 11800 points.

La phase de consolidation perdure en validant de manière successive des relances et des replis. Il faudrait, pour basculer dans un schéma plus pessimiste, une cassure des 11788 points.

A l’inverse un franchissement haussier des 12435 points ouvrirait la voie à des cibles plus ambitieuses, mais le comportement actuel des investisseurs réside dans l’indécision.

Les opérateurs gardent un œil sur les tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine. Dans ce contexte, il n’est pas étonnant de voir des indices en panne de direction claire. Le Dax rentre dans cette catégorie mais il conserve encore une avancée substantielle sur 2019 (+15%).Sur la séquence hebdomadaire, Wirecard se situe au-devant de la scène en cumulant 9.2% de performance, le titre se trouve boosté par les analystes. Derrière le spécialiste de la monétique, les écarts sont moins significatifs. Notons tout de même, Linde et Adidas qui progressent de 3%. A l’inverse, les constructeurs automobiles ressortent une fois de plus perdants du conflit sur les échanges internationaux, à l’image de BMW qui cède 4.7% sur la même période de référence.Graphiquement, en données journalières, les cours se maintiennent au-delà de la moyenne de 50 jours. A ce stade de la configuration, les indices se situent, par conséquent, a mi-chemin entre les récents plus hauts à 12435 points et le gap haussier laissé ouvert à 11800 points.La phase de consolidation perdure en validant de manière successive des relances et des replis. Il faudrait, pour basculer dans un schéma plus pessimiste, une cassure des 11788 points.A l’inverse un franchissement haussier des 12435 points ouvrirait la voie à des cibles plus ambitieuses, mais le comportement actuel des investisseurs réside dans l’indécision.

Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.