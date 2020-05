Les valeurs délaissées se ressaisissent Envoyer par e-mail :

La forte chute du Dax, sur la première partie de l’année, a laissé place à une reprise, moins dynamique, mais se décomposant plutôt en paliers progressifs. Cette configuration d’avancées graduelles a par ailleurs généré une forte baisse du stress. La dernière étape de cette relance a permis aux actions allemandes de se rapprocher d’un point pertinent, proche des 12 000 points. L’indice de Francfort en a profité pour fermer petit à petit les différents gaps baissiers. L’ensemble des composantes évolue dans le vert depuis le point bas de fin mars, mais sur la dernière accélération, ce sont les valeurs délaissées comme les compagnies aériennes ou les bancaires qui attirent les investisseurs. En effet, sur la semaine écoulée, Deutsche Bank, Lufthansa et Covestro forment le podium des performances, avec des hausses de plus de 15% chacune. Graphiquement, l’indice vient d’accomplir une extension de qualité en dépassant même les 61.80%, un des niveaux référence de Fibonacci. Ce déploiement graphique a pris de l’ampleur au franchissement des 11 220 points et devrait aller tester la cible proche des 12 000 points. Il faudrait un repli marqué sous 10 900 points pour retrouver une certaine neutralité de la configuration.

