Porté par le vent des espoirs commerciaux Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse moyen terme du 29/10/2019 | 11:25

Les valeurs allemandes réagissent positivement aux espoirs d’accalmie dans la guerre commerciale. Certains secteurs avaient, en effet, terriblement soufferts de la recrudescence du protectionnisme.



Sur le dernier mois d’octobre, l’indice de Francfort a grimpé de 3.8%, emmené par le secteur de l’automobile. Daimler (+16%) et Volkswagen (+12%) ont fait l’objet d’achats intensifs de la part des investisseurs . De son côté, le groupe SAP profite aussi du climat pour s’octroyer 10% sur cette même période de référence.

A contre tendance, Wirecard se dégrade de 21%, le titre se retrouve une fois de plus torpillé par le Financial Times qui accuse la société allemande de fraude comptable. Graphiquement, en données journalières, les cours connaissent une extension haussière marquée depuis la cassure des 12 630 points. Cette hausse dynamique devrait se maintenir jusqu’à la ligne des 13 170 points, zone de résistance qui correspond au plus haut de mai 2018.

Entre temps, un retour en forme de pullback sur l’ancienne résistance des 12 630 points pourrait se mettre en place avant de retourner tester la cible supérieure. Il faudrait un repli durable sous ce nouveau support pour neutraliser la configuration actuelle.

Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.