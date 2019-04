Proche de l'exubérance Envoyer par e-mail :

L’indice de Francfort gagne 16% depuis début 2019, en accomplissant une trajectoire haussière sans volatilité.



Parmi les grands gagnants de cette avancée historique, le cimentier HeidelbergCement se trouve propulsé sur la plus haute marche du podium des performances (+36%). La compagnie germanique devrait bénéficier d’une meilleure année aux Etats-Unis et en Indonésie. Deutsche Post (+30%) et Daimler (+28%) se situent également dans le trio de tête.

Seul trois titres concèdent du terrain depuis le début de l’exercice, dont Wirecard qui trace un parcours très volatil depuis ses déboires avec les nombreuses enquêtes internes. Le fournisseur de solutions de paiement revient néanmoins à zéro, en termes de performance, grâce à son rapprochement avec le japonais SoftBank.



Graphiquement, en données journalières, la tendance haussière garde le cap. Depuis le dernier repli fin mars, c’est pratiquement mille points de gagné en ligne droite. La pente devient très raide et les cours s’éloignent des moyennes mobiles. La référence 20 jours se situe à 350 points des prix actuels, soit 3%. Un repli sur cette zone des 11900 points pourrait se mettre place sans dégrader le mouvement ascendant. A la hausse, une résistance à 12435 points devrait stopper momentanément l’avancée présente.

